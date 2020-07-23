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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 13:02,

Plajda masaj saati

Bir süre sonra evlenmeye hazırlanan ünlü çift plajda ilginç görüntüler sergiledi.

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1İKİNCİ EVLİLİĞE HAZIRLIK
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İKİNCİ EVLİLİĞE HAZIRLIK

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatile devam ediyor.

2FRANSADAN İSPANYAYA GEÇTİLER
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FRANSA'DAN İSPANYA'YA GEÇTİLER

Çift, geçen ay Fransa'nın gözde tatil bölgesi St Tropez'de objektiflere takılmıştı.

3PLAJIN NEŞESİ
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PLAJIN NEŞESİ

Futbolcu Rafael van der Vaart ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Sylvie Meis ile nişanlısı kelimenin tam anlamıyla da Mallorca'da kaldıkları otelin plajının neşesi oldu.

4ÖNCE YÜRÜYÜŞ
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ÖNCE YÜRÜYÜŞ

Önce uzun bir yürüyüş yapan sonra da denize girip serinleyen çift, bunun ardından şezlonglarına döndü.

5SEVGİ GÖSTERİSİ
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SEVGİ GÖSTERİSİ

Meis ve nişanlısı Niclas Castello, birbirlerine durmadan sevgi gösterisinde bulundu. Kimi zaman da romantik anlar yaşadı.

6MASAJ SAATİ
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MASAJ SAATİ

Castello bir ara nişanlısına ayak masajı yaptı.

7SAÇLARINI ISLATTI
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SAÇLARINI ISLATTI

Castello bir ara nişanlısının saçlarını pet şişeden döktüğü suyla ıslattı.

8FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
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FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Sonra da sosyal medya hesabı için onun fotoğraflarını çekti.

9UZUN UZUN POZ VERDİ
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UZUN UZUN POZ VERDİ

Meis, korkulukların yanında durarak uzun uzun nişanlısına poz verdi. Çift daha sonra da birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

10ROMANTİK SAATLER
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ROMANTİK SAATLER

Sylvie Meis ile Niclas Castello, bütün bunların ardından şezlonglarına uzanıp kendilerini romantizmin ve güneşin kollarına bıraktı.

11KANSERİ YENDİ
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KANSERİ YENDİ

Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanseriyle mücadele etti. Hastalığı yenen genç kadın yeniden hayata döndü.  Kariyerine model olarak başlayan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı. Hollandalı model, yaşamını ve çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor.

12BİR ÇOCUKT ANNESİ
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BİR ÇOCUKT ANNESİ

Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu.  Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi. 

13ÖPÜCÜK HEYKELİYLE TANINIYOR
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'ÖPÜCÜK' HEYKELİYLE TANINIYOR

Sylvie Meis'in nişanlısı Niclas Castello ise bir Alman çağdaş sanatçı. Castello, Almanya'da özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor.  Meis bir süre sonra moda kariyerinden uzaklaşıp televizyon dünyasına adım etti. Alman kanallarında TV sunuculuğu yapıyor.

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