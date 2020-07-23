Plajda masaj saati

BİR ÇOCUKT ANNESİ Sylvie Meis, modellik kariyerinin en parlak döneminde futbolcu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. Çift bir dönem magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak 2005'de başlayan evliliği 2013 yılında sona erdi.