Pizzagate teorisi nedir? Pizzagate olayı hakkında bilgiler…
Wayfair skandalı ardından 2016’daki 'Pizzagate' komplo teorisi yeniden gündem oldu. Wayfair hakkındaki iddialar, 2016 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Hillary ve Bill Clinton hakkında ortaya atılan ve ‘Pizzagate’ olarak bilinen komplo teorisiyle benzerlikler taşıyor. Peki, Pizzagate teorisi nedir? Pizzagate olayı hakkında bilgiler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dört yıl önce ABD'de ortaya çıkan ve seçkin Demokrat Partili isimleri çocuk istismarcısı şebekeyle bağlantılandıran PizzaGate komplo teorisiyle ilgili araştırmalar Wayfair skandalı ardından yeniden başladı. "Pizzagate" 2016 ABD başkanlık seçim döneminde ortaya çıkmıştır. Pizzagate, ABD’de sosyal medyadan yayılan bir pizza restoranının sübyancılık çetesinin merkezi olduğu ve elitlere suistimal etmeleri için çocuk temin ettiği yolundaki komplo teorisidir.
2
Abone Ol
Komple teorisinin isminde “Pizza Gate” isminin verilmesinin nedeni ise pedofili olaylarını yönettiği iddia edilen kişinin, aynı zamanda meşhur bir pizza markasının da sahibi olması. Washington, DC polisi de dahil olmak üzere çok çeşitli kuruluşlar tarafından kapsamlı bir şekilde gözden düşmüştür.
3
Abone Ol
Bu iddialar, komplo teorisyeni bir grup dışında kimse tarafından ciddiye alınmadı. Ancak Twitter ve Facebook'un yanı sıra birçok sosyal paylaşım sitesi ve forumda iddialar paylaşılınca, olay Washington'daki yetkililerin, bunların yalan olduğunu açıklamak zorunda kalmasına kadar vardı.Pizzagate olarak bilinen bu teorinin doğruluk payı taşımadığı, teoriye kanıt olarak öne sürülen bilgilerin doğru olmadığı ve dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.
4
Abone Ol
Bu tarz İddiaları teyit konusunda çalışan kişiler suçlamaları çürütse de Aralık 2016'da silahlı bir kişinin restorana tüfekle ateş açması, söylentilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermişti.