Pizzagate teorisi nedir? Pizzagate olayı hakkında bilgiler…

Bu iddialar, komplo teorisyeni bir grup dışında kimse tarafından ciddiye alınmadı. Ancak Twitter ve Facebook'un yanı sıra birçok sosyal paylaşım sitesi ve forumda iddialar paylaşılınca, olay Washington'daki yetkililerin, bunların yalan olduğunu açıklamak zorunda kalmasına kadar vardı.Pizzagate olarak bilinen bu teorinin doğruluk payı taşımadığı, teoriye kanıt olarak öne sürülen bilgilerin doğru olmadığı ve dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.