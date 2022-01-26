FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Gözler Ocak ayı FED faiz kararında!

ALTIN FİYATLARINDA RİSK FİYATLANIYOR

Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.