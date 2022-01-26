FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Gözler Ocak ayı FED faiz kararında!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
AK Partili Turandan İmamoğluna tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorundaAK Partili Turan'dan İmamoğlu'na tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda#AK Parti
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İstanbul dev bir otoparka döndü Vali Yerlikaya çağrı yapmıştı, ekipler harekete geçtiİstanbul dev bir otoparka döndü! Vali Yerlikaya çağrı yapmıştı, ekipler harekete geçti#Hadımköy
Antalyada kar aniden bastırdı, 100e yakın araç yolda kaldı Alanyada 53 yıl sonra kar yağdıAntalya'da kar aniden bastırdı, 100'e yakın araç yolda kaldı! Alanya'da 53 yıl sonra kar yağdı#Antalya
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Boris Johnsona soğuk duş Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar varBoris Johnson'a soğuk duş! Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar var!#İngiltere
Apple CEOsuna büyük şok... Karısıyım deyip öyle bir şey yaptı kiApple CEO'suna büyük şok... 'Karısıyım' deyip öyle bir şey yaptı ki! #Tim Cook
Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurduPodyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu#Charlotte Casiraghi
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorumFauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum#Koronavirüs
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
HABERLEREkonomi Haberleri

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Gözler Ocak ayı FED faiz kararında!

#Fed#Fed Faiz#Fed Faiz Kararı

FED faiz kararının açıklanmasına saatler kaldı. Geçtiğimiz yıl verilen mesajlar doğrultusunda. Fed’in ocak toplantısında vereceği mesajlar, piyasalardaki hareketlerde belirleyici olacak. FED üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?

1/4FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak FED faiz kararı ne olur Gözler Ocak ayı FED faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün 22.00’de açıklayacak. Fed’in TSİ 22:00’de yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklaması piyasaları yakından ilgilendiriyor. Altın, Dolar, Borsa, Kripto Para, Petrol, ekonomik büyüme gibi ekonominin ana dinamiklerini tetikleyecek olan karar beklemeye başlandı.

2/4FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR

FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Faiz tarafında değişiklik beklenmezken Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler büyük önem arz ediyor.

3/4FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak FED faiz kararı ne olur Gözler Ocak ayı FED faiz kararında

Fed’in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyor.

4/4ALTIN FİYATLARINDA RİSK FİYATLANIYOR

ALTIN FİYATLARINDA RİSK FİYATLANIYOR

Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Fed Faiz#Fed Faiz Kararı