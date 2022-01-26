FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? Gözler Ocak ayı FED faiz kararında!

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün 22.00’de açıklayacak. Fed’in TSİ 22:00’de yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklaması piyasaları yakından ilgilendiriyor. Altın, Dolar, Borsa, Kripto Para, Petrol, ekonomik büyüme gibi ekonominin ana dinamiklerini tetikleyecek olan karar beklemeye başlandı.
Faiz tarafında değişiklik beklenmezken Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler büyük önem arz ediyor.
Fed’in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyor.
Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.