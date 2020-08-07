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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 11:21,

Piyasa yapıcı bankalar hangileri? İşte piyasa yapıcı bankaların listesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü. Açıklama ardından piyasa yapıcı bankaların isimleri merak konusu oldu. Peki, Piyasa yapıcı bankalar hangileri? İşte piyasa yapıcı bankaların listesi...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıklamıştı. Hazine’den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 03 Aralık 2019 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

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"Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin 11inci ve 13üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2020 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır:

3PİYASA YAPICI BANKALAR
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PİYASA YAPICI BANKALAR

Akbank,

Denizbank,

HSBC Bank,

QNB Finansbank,

Türk Ekonomi Bankası,

Ziraat Bankası,

Garanti Bankası,

Halk Bankası,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Yapı ve Kredi Bankası."

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