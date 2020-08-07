Piyasa yapıcı bankalar hangileri? İşte piyasa yapıcı bankaların listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıklamıştı. Hazine’den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 03 Aralık 2019 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi: