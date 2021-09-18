Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda evlendi!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yalıda düğün
Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ’la evlilik yolunda ilk adımı atmış, nişan töreni Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda yapılmıştı. Çetindoğan çiftinin sahibi olduğu yalı, önceki akşam da düğüne ev sahipliği yaptı. Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ, sade bir merasimle nikâh defterine imza attı.
2
Batshuayi alışverişte
Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı’ndaydı. Futbolcu, arkadaşlarıyla kıyafet alışverişi yaparken objektife takıldı. Fotoğraf makinelerinin sesini duyunca kısa süreli bir şaşkınlık yaşayarak etrafına bakınan Batshuayi, muhabirleri fark edince gülerek alışveriş turuna devam etti. (Sayit DURMAZ)
3
Daha çok ağlayacağız
İsmail Hacıoğlu önceki gün Bebek’teki bir yapım şirketinin binasından çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “İyi ki Varsın Eren” filmiyle yakında sinemasevenlerle buluşacaklarını söyledi: “Benim için duygusal olarak çok ağır bir roldü. Maalesef ‘Ayla’ filminden daha çok ağlayacağız.” (Deniz BOY)
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Canım çok yandı
Aslı Bekiroğlu, imaj değişikliğine giderek saçlarını ördürttü. Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncu, arkadaşıyla köpeklerini gezintiye çıkardıklarını söyledi: “Saçlarımın yapımı acı verici oldu. Çok canım yandı. Bir yandan da bu imaj değişikliği sevenlerimi ikiye böldü ama ben sevdim.”Bekiroğlu, senaryosunu okuduğu bir sinema filmi projesi olduğunu da dile getirdi. (Deniz BOY)
5
Hoşgeldin yeni yaşım
Yonca Evcimik, önceki gün doğum gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı. 58 yaşına giren ünlü şarkıcı, mayolu pozunu şu notla beğeniye sundu: “Hoş geldin yeni yaşım. Doğum günüm kutlu olsun.”
6
Kenan Doğulu’dan caz konseri
Kenan Doğulu önceki akşam 28. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Doğulu, “İhtimaller” caz projesinden şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Şenova Ülker, Ferit Odman, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal eşlik etti. Sarp Maden, soprano saksafonistlerinden Stefano Di Battista ve Ozan Doğulu da sanatçının sahnesine konuk oldu.
7
Azerbaycanlı çocuklara destek
Engelsiz Yaşam Vakfı, Azerbaycan Kızılayı “Qızıl Aypara Cemiyyeti” işbirliği ile kardeş ülke Azerbaycan Karabağ’daki çocuklara yardım organizasyonu gerçekleştirdi. 2500 engelli, şehit ve gazi çocuklarına eğitim gördükleri köy okullarında kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa İsmet Mercan’nın bizzat kendisi tarafından yapılan yardımlar Azeri çocukları mutlu etti.
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Hep kalbimizde yaşayacaksın
Yalçın Dümer, Tarık Akan’ı ölümünün yıldönümünde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla andı. Dümer şu notu da yazdı: “Candır, o candır. Abim, idolüm. ‘Adam’ dediğiniz o işte. Yakışıklım 5. yılında saygıyla. Sen hep kalbimizde yaşayacaksın.”
9
Arkadaşının klibini yönetti
Doğan Duru, Mehmet Güreli’nin “Beyaz Kuş” şarkısını Sony Music Türkiye-Elma Yapım işbirliğiyle gerçekleşen “Mehmet Güreli ile Buluşmalar” için seslendirdi. Şarkının klibini Buse Tilman ve Gonca Vuslateri yönettti. Vuslateri, aynı zamanda da oyuncu olarak yer aldı. Oyuncu, ilk kez yönetmenlik yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
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Altın Koza'da Yılmaz Güney anıldı
13-19 Eylül tarihleri arasında devam eden 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney’in unutulmaz filmi ‘Umut’un yeniden gösterimi yapıldı. Filmin başlama sahnesinin çekildiği Adana Tren İstasyonu’nda yapılan gösterim, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in katılımıyla gerçekleştirildi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan Fatoş Güney, “Şu anda çok duyguluyum. Bu atmosfer bana 1970 yılını ve Yılmaz’la ‘Umut’u çekmek için Adana’ya ilk gelişimizi hatırlattı. Böyle etkinliklerde onu çok yakınımda hissediyorum. Halkının bağrına bastığını ve yaşattığını hissediyorum” dedi.
11
‘Akis' seyirciyle buluştu
Yönetmen İlker Savaşkurt’un uluslararası ödüllü ikinci uzun metraj filmi “Akis” (Reflection), Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da yapılan galayla seyirciyle buluştu. Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katıldığı galada; yönetmen İlker Savaşkurt, yapımcı Hasan Adalı, senarist Mehmet Kala, oyuncular Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam da hazır bulundu.