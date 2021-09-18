Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda evlendi!

Altın Koza'da Yılmaz Güney anıldı 13-19 Eylül tarihleri arasında devam eden 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney’in unutulmaz filmi ‘Umut’un yeniden gösterimi yapıldı. Filmin başlama sahnesinin çekildiği Adana Tren İstasyonu’nda yapılan gösterim, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in katılımıyla gerçekleştirildi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan Fatoş Güney, “Şu anda çok duyguluyum. Bu atmosfer bana 1970 yılını ve Yılmaz’la ‘Umut’u çekmek için Adana’ya ilk gelişimizi hatırlattı. Böyle etkinliklerde onu çok yakınımda hissediyorum. Halkının bağrına bastığını ve yaşattığını hissediyorum” dedi.