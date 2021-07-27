Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı nerede çekildi?

Pİ YAŞAMI FİLMİ KONUSU Pi Patel’in Hindistan’daki egzotik bir hayvanat bahçesinden Pasifik’e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı akıl almaz hikâyesini sunuyor. Pi, besin zincirine kurban gitmez ve Kaplan ile başbaşa kalır.