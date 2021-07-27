Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı nerede çekildi?
Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Pİ'nin Yaşamı filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Ang Lee’nin yönettiği ve Tobey Maguire, Gerard Depardieu, Irrfan ile Suraj Sharma’nın oynadığı Pi’nin Yaşamı (Life of Pi), yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı nerede çekildi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
16 yaşındaki Piscine Molitor Patel’in, bir gemi kazası sonucu Bengal kaplanıyla Pasifik Okyanusu’nda bir sal üzerinde hayatta kalma mücadelesini konu alan “Pi’nin Yaşamı”, Tayvanlı yönetmen Ang Lee tarafından filme uyarlanmış, 11 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri’nde “En İyi Yönetmen” dahil, dört dalda Oscar ödülüne layık görülmüştü.
2
Pİ YAŞAMI FİLMİ KONUSU
Pi Patel’in Hindistan’daki egzotik bir hayvanat bahçesinden Pasifik’e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazası sonucu bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile hayatta kalan tek insan olarak yaşadığı akıl almaz hikâyesini sunuyor. Pi, besin zincirine kurban gitmez ve Kaplan ile başbaşa kalır.
3
Pİ'NİN YAŞAMI NEREDE ÇEKİLDİ?
Film Hindistan'ın farklı bölgelerinde (Munar, Pondicherry, India), Kanada (Montreal) ve Tayvan (Taichung) 'da çekildi .