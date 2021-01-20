Pınarella ‘Kalk Gidelim’le iddialı

“Babam, iki kültüre ait çalışmalar yapmamı tavsiye ederdi. Müzik hep içimde vardı. Babam, Londra’da 1991’de As Düğün Salonu’nu, iki yıl aradan sonra da (1993) Müzik Düğün Salonu’nu hizmete açtı. Bu sektörde 25 yıl hizmet verdi. Yetenekli olduğum için düğün salonlarımızda ve yemek için gittiğimiz o dönemin tavernalarında bir iki eser okumam için beni mutlaka sahneye davet ederlerdi.”