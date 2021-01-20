Pınarella ‘Kalk Gidelim’le iddialı

Londra’da beş ay önce vefat eden Yeşilçam oyuncularından ve Londra’nın tanınmış Türk iş insanlarından Ali Şakar’ın kızı Pınar Şakar ‘Pınarella’ adıyla müzik dünyasına adım attı. Pınarella’nın ilk single projesi ‘Kalk gidelim’ bugün tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Klibi İstanbul’da profesyonel dansçılar eşliğinde 4 günde çekilen şarkının prodüktörlüğünü Firuz Anlı, aranjörlüğünü Ercan Bal, yönetmenliğini ise Olcay Dülger yaptı. Londra doğumlu olan ve iki kültürlü büyüyen Pınar Şakar, ‘Pınarella’ adını ‘Sindirella’ masalından ilham alarak bulduğunu söyledi.
2
Abone Ol
Hürriyet’e konuşan ‘Pınarella’, müzik yolculuğuna çıkma nedenini şöyle anlattı:
3
Abone Ol
“Babam, iki kültüre ait çalışmalar yapmamı tavsiye ederdi. Müzik hep içimde vardı. Babam, Londra’da 1991’de As Düğün Salonu’nu, iki yıl aradan sonra da (1993) Müzik Düğün Salonu’nu hizmete açtı. Bu sektörde 25 yıl hizmet verdi. Yetenekli olduğum için düğün salonlarımızda ve yemek için gittiğimiz o dönemin tavernalarında bir iki eser okumam için beni mutlaka sahneye davet ederlerdi.”
4
Abone Ol
“Amacım müzik piyasasında kendi tarzımla ilerlemek. İki kültürü de müziğime yansıtmak istiyorum. Beni dinleyen bir yabancı da bir Türk de keyif alsın, kendisini bulsun istiyorum.”
5
Abone Ol
“Beste ve söz çalışmalarıma da devam ediyorum. 20-30 kadar bestem var. Müzikle ayağa kalkan bir insanım. Geç de olsa bu yola adım atacağımı biliyordum ve iddialıyım.”