Pınar Gültekin kimdir, nasıl öldü? Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son gelişmeler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bulunması için sosyal medyadan da seferberlik başlatılan Pınar Gültekin’in vahşi bir şekilde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi ancak genç kadının öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İşte Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son gelişmeler…
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Türkiye günlerdir Pınar Gültekin cinayetini konuşuyor. Eğitimi nedeniyle Muğla’da bulunan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan ve genç kızın eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etti..
Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
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KATİLİN İFADESİ
Pınar Gültekin'i kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldüren ve cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın, jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde olayı şöyle anlattı:
"Pınar ile iş yerim olan barda tanıştık. Sonrasında da bazen tek bazen de arkadaşlarıyla geliyordu. O günlerde bana Instagram'dan teşekkür mesajı attı. Sonrasında da telefon numaralarımızı verdik birbirimize WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Bana, buluşmak istediğini söyledi. Ben de ertesi gün buluşmayı kabul ettim. Amacım tamamen ilişkimi bitirmekti. Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisinden konuşmasını istedim. Benden ne istediğini sordum. Kendisine artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledim. Bağırmaya başladı ve 'karına söylerim' şeklinde sözler söyledi bana. Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi."
Pınar Gültekin'in boğazına doğru yaklaştığını iddia ederek, bunun üzerine kendisine yumruk attığını söyleyen Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Sonrasında boğazıma doğru yaklaşınca ben de kendisine yumruk attım. Yere düştü ve kafasını yere çarptı, sanırım kafasının arka kısmını çarptı. Biraz kan aktı. Sonrasında yerdeyken yüzüne bir yumruk daha vurdum. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Sonrasında hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım nefes alıp almadığını, tepki verip vermediğini kontrol ettim. Ancak nefes almıyordu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Yerde yatar vaziyette duruyordu. 5-10 dakika bir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Aklıma ailem geldi. Ne yapacağımı düşünmeye başladım."
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PINAR GÜLTEKİN'İ ARKADAŞLARI ANLATTI
Hayatının baharında cinayete kurban giden Pınar Gültekin, 27 yaşındaydı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. 6 yıldır Muğla'da eğitimini sürdüren Pınar Pınar Gültekin'in aslen Bitlisli olduğu öğrenildi.
Canice katledilen genç kadının arkadaşları Pınar Gültekin’i anlattı:
Burcu Özdemir:
Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. ‘Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak’ diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar’ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.
Selver Gür:
6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp’tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.
Sinan Kurt:
Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi seven biriydi. Modu hiç düşmezdi. Hep enerji dolu ve cıvıl cıvıldı. İlişkisi olduğunu veya bu konuda bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Ailesi İstanbul’da yaşıyor, arkadaşları da yanına gelip giderdi. Birkaç gün önce görüşmüştük. Olağandışı bir hali de yoktu.
Batuhan Altın (Pınar’ın oynadığı kısa filmi çeken arkadaşı):
Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Severek ve içten bir şekilde oynadı. Samimiydi. Geçen yıl tam bu zamanlarda çektik filmi. 7 Ağustos’ta da yayımladık. Enerjik ve neşeli biriydi.
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Cemal Metin Avcı, evde Pınar'ın cansız bedenine yaptıklarını şöyle anlattı:
"Varili evin içine getirdim. Pınar'ı varilin içine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içine koydum. Bu sırada Pınar'dan herhangi bir emare yoktu. Bu olaylar oluncaya kadar tahmini 15 dakika geçmiştir. Pınar'ı varile koyarken başındaki kanlardan dolayı elbisemin göğüs kısmıma kan bulaştı. Daha sonra varili evin içinde üzerine odun atmak suretiyle yakmaya çalıştım. Evin içi duman doldu, varili tuvalet tarafına götürdüm. Varil evin içinde yanmayınca ve evi duman kaplayınca endişeyle varilin evde yanmayacağını anladım.
Sonra Pınar'ın da telefonu ile benzin almak için aracıma bindim. İlk önce yayla tarafına Keyif Oturağı civarına gittim, oradan geri döndüm. Pınar, Akyaka'da kaldığı için telefonu Akyaka´da sinyal versin diye oraya doğru yola çıktım. Akyaka kavşağına vardığımda geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Akyaka kavşağına 1-2 kilometre kala sim kartı telefondan çıkardım dişimle ısırarak kırdım ve parça parça camdan attım. Daha sonra Muğla'ya geri döndüm.
Ardından petrolden iki 1.5 litrelik şişelerde benzin aldım ve aracıma da mazot aldım. Sonrasında tekrar yaylada bulunan eve geri döndüm. Döndükten sonra varili bahçeye çıkardım. Orada varilin içine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım.”
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DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kayıp başvurusunun ardından Pınar Gültekin'i bulmak için telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.
Emniyet yetkililerinden de yardım alan ekipler, cinayetten birkaç gün önce Gültekin'in en yakınında bulunan 100'ün üzerinde kişinin bilgisine başvurdu.
Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerasını tarayarak 2 bin saatlik görüntüyü inceledi.
Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren ekipler, tüm şüpheler üzerinde toplanan Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.
Elde edilen kamera ve telefon kayıtlarında yapılan incelemede zanlıya cinayetin işlenmesinde ve sonrasında yardımda bulunan ikinci bir kişinin izine rastlanmadı.
Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.
Kamera ve telefon kayıtlarından elde edilen delillerle daha fazla olayı gizleyemeyeceğini anlayan Avcı, cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.