Pınar Gültekin bulundu mu? Muğla Pınar Gültekin için seferber oldu

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.



Pınar Gültekin'e dair henüz herhangi bir ize ulaşılamadı.