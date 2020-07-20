Pınar Gültekin bulundu mu? Muğla Pınar Gültekin için seferber oldu
Pınar Gültekin Muğla Ula ilçesinde 4 gündür haber alınamaması üzerine Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalarla aranmaya başlandı. En son ailesi ile konuştuğunda bir alışveriş merkezinde olduğunu söyleyen Pınar Gültekin'e o saat itibariyle bir daha ulaşılamadı. Bunun üzerine güvenlik güçlerine başvuran aile, kayıp Pınar Gültekin'in aranması için talepte bulundu. Bu aşamada Gültekin'in İstanbul’da yaşayan ailesi Muğla’ya gelirken, jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Peki, Pınar Gültekin için son durum nedir? İşte, bazı detaylar
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Muğla'da yaşayan Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor. Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul’da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya geldi.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
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Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.
Pınar Gültekin'e dair henüz herhangi bir ize ulaşılamadı.