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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 15:39,

Pınar Deniz’den samimi açıklamalar: Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak

Corona virüs nedeniyle ailesi karantinaya alınan ve bu nedenle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, artık sosyal medyaya mesafeli olmadığını belirtip, "Önceleri kendime yakın bir mecra değildi. Sonra barışmam gerektiğini düşündüm ve son zamanlarda kullanmaya başladım” diye konuştu.

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Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında pek bilinmeyen yönleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

2‘HAYALİM DOLAŞTIĞIM YERLERDE YAŞAMAK
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‘HAYALİM DOLAŞTIĞIM YERLERDE YAŞAMAK'

Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var” dedi.

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Deniz, "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna, "Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım" cevabını verdi.

4BÜYÜK KONUŞMAYI SEVMİYORUM
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'BÜYÜK KONUŞMAYI SEVMİYORUM!'

Hayatta büyük konuşmayı ve büyük sözler etmeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Başarıyı uzun süreçte düşünmediğim için mesela o sahnede iyi hissetiysem başarmış sayılırım ya da biriyle konuştuğumda ona yardımcı olduysam o da başarı benim için.

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Galiba büyük konuşmayı sevmiyorum, ‘Hayatta bunu yaptım, başardım’ gibi cümlelerim yok, yolda olduğumun farkında olduğum için” ifadesini kullandı.

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Pınar Deniz, “Sosyal medya kullanmanın kariyerine etkisi olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

7SOSYAL MEDYAYLA BARIŞMAM GEREK
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'SOSYAL MEDYAYLA BARIŞMAM GEREK'

“Etkisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Sosyal medya reddedilemez bir yer, çok güçlü. Biraz da buradan yürünüyor, oyunculuk başka bir şey oynama hali. Burada geçecek vakti kitap okuyarak geçirmeyi tercih ederim." (Milliyet)

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