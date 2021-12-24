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Televizyon
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 11:28 | 

Pınar Deniz Yargı’dan ayrılacak mı? "Ceylin ayrılacak" iddialara açıklama yaptı

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz'in başka bir proje teklifi nedeniyle diziye veda edeceği iddia edilmişti. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Peki, iddialar doğru mu? Pınar Deniz Yargı’dan ayrılacak mı?

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Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edilmişti. Deniz, bu nedenle diziye veda edeceği haberlerine açıklık getirdi.
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İddialara yanıt veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."
3YARGI DİZİSİNE KISA BİR ARA

YARGI DİZİSİNE KISA BİR ARA

Yargı dizisine sağlık arası verildi. Dizinin resmi adresinden yapılan açıklamada “Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…” denildi.
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