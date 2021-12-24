Pınar Deniz Yargı’dan ayrılacak mı? "Ceylin ayrılacak" iddialara açıklama yaptı

YARGI DİZİSİNE KISA BİR ARA

Yargı dizisine sağlık arası verildi. Dizinin resmi adresinden yapılan açıklamada “Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…” denildi.