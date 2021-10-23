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Magazin
Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 10:54 | 

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1El ele alışveriş

El ele alışveriş

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sevgililer, el ele objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli ve keyifli olan çift, baş başa akşam yemeği de yedi.

2Set bitimi kutlaması

Set bitimi kutlaması

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından rol aldığı “Another Self” dizisinin oyuncularıyla fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun eğlenceli hallerine Tuba Büyüküstün ve Murat Boz da eşlik etti.

3Seul’da jüri özel ödülü

Seul’da jüri özel ödülü

Ay Yapım imzalı “Çukur”, 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde drama dizisi kategorisinde “jüri özel ödülü”ne layık görüldü. 41 ülkeden 238 dizinin yarıştığı ödüller önceki akşam sahiplerini buldu. Başrol Aras Bulut İynemli ve yönetmen Sinan Öztürk, törene video ile dahil oldu. İynemli, “Bu özel ödüle layık görüldüğümüz için gerçekten çok mutluyum. 4 sezon boyunca geceli gündüzlü hikayemizi anlatmak için beraber çalıştığımız bütün ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

4Canım ailem

Canım ailem

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira ile Avrupa tatiline çıktı. Önce Paris’e giden aile daha sonra soluğu Milano’da aldı. Akalın, tatilinden pozlarını “Canım ailem” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

5200 bin TL’lik Boğaz turu

200 bin TL’lik Boğaz turu

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Bebek’te görüntülendi. 200 bin lira değerindeki ATV ile sahili turlayan şarkıcı, muhabirleri görünce şaşırdı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken R&B yıldızı, gaza basarak uzaklaştı. (Deniz BOY)

6Çalışmayı seven adamım

Çalışmayı seven adamım

Okan Bayülgen önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Bayülgen, iş toplantısı yaptığını söyledi: “Bu aralar işlerime koşturuyorum. Yoğunluğumuz var. Ben çalışmayı seven adamım. Yeni projeler de yakında başlayacak. Bugün toplantımızı yaptık, her şey yolunda gidiyor.”

7İlk kez sahnede

İlk kez sahnede

Nurgül Yeşilçay, “Poz” adlı sıra dışı projesini sanatseverlerle buluşturuyor. Yalnızca fotoğraf kullanılarak hazırlanan 7 bölümlük dijiroman projesi, ilk kez bugün DasDas’ta sergilenecek. NFT olarak satışa sunulacak “Poz”, ressam bir kıza âşık olan Harun ile eşi Suzan’ın hikayesini konu alıyor.

8Aradığım deli kızı buldum

Aradığım deli kızı buldum

Buray önceki akşam Bursa’daki Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi’nde müzikseverler ile buluştu. Şarkıcı, “Deli kızlar burada mı?” anonsu ile başladığı “Deli Kız” şarkısının tam ortasında sahnede minik bir hayranını ağırladı ve “Aradığım deli kızı buldum. Konu kapanmıştır” dedi. Buray, iki buçuk saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

9Arda ‘dalya’ diyor

Arda ‘dalya’ diyor

Arda Türkmen’in Kanal D’de yayınlanan programı “Arda ile Omuz Omuza” 100 bölüme ulaştı. Yeni bölümün çekimlerinde ekibinin getirdiği pasta, ünlü şefi mutlu etti: “100 bölüm, dile kolay. Farklı isimleri ağırladık, mutfaktaki hünerlerini, bazen de beceriksizliklerini gördük. Günün sonunda hep güldük eğlendik. Daha nice güzel senelere.”

10

Bir dönem Anadolu Efes’in ‘Efes Kızları’ ekibinde dans eden Demet Özdemir, bu kez takımın maçında hava atışı yapmak için sahaya çıktı. Anadolu Efes ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçı, “Pembe Top” projesinin destekçisi Demet Özdemir’in hava atışıyla başladı. Projenin meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çektiğini söyleyen oyuncu, “Destek olabildiğim için çok mutluyum” dedi. (Sayit DURMAZ)

1130 yaşına bastı

30 yaşına bastı

Ünlü oyuncu Ayşenur Özkan geçtiğimiz gün 30’uncu yaş gününü evinde verdiği özel bir davet ile kutladı. Ünlü oyuncunun özellikle oldukça büyük doğum günü pastası sosyal medyanın konuşulan konularından oldu.

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