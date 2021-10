Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele

Çalışmayı seven adamım Okan Bayülgen önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Bayülgen, iş toplantısı yaptığını söyledi: “Bu aralar işlerime koşturuyorum. Yoğunluğumuz var. Ben çalışmayı seven adamım. Yeni projeler de yakında başlayacak. Bugün toplantımızı yaptık, her şey yolunda gidiyor.”