Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele

Bir dönem Anadolu Efes’in ‘Efes Kızları’ ekibinde dans eden Demet Özdemir, bu kez takımın maçında hava atışı yapmak için sahaya çıktı. Anadolu Efes ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçı, “Pembe Top” projesinin destekçisi Demet Özdemir’in hava atışıyla başladı. Projenin meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çektiğini söyleyen oyuncu, “Destek olabildiğim için çok mutluyum” dedi. (Sayit DURMAZ)