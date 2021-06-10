Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkı resmen kanıtlandı! Ünlü çift şezlongda görüntülendi
Vatanım Sensin, Aşk 101, Kırmızı Oda gibi sevilen dizilerde rol alan son dönemlerin beğenilen oyuncusu Pınar Deniz’in bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Genç aşıklar birlikte çıktıkları tatilde şezlongdaki samimi pozlarıyla görüntülendi. İşte Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı aşkının resmi…
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Son olarak Aşkın Kıyameti adlı filmde yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz ve filmdeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Birlikte poz vermeyen genç aşıklar, sonunda çıktıkları tatilde yakalandı.