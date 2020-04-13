Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Hiç olmamış biraz edep'

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dün evliliklerinin 12. yılını kutladı. Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile mutfak hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, dün kendisi için çok özel bir paylaşımda bulundu.