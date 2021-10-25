Pınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!

Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Altuğ, hakkında yapılan yoruma anında karşılık verdi.
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Sayfasında dövmelerinin de göründüğü fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a takipçisi "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncu ise "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık verdi.
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Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap: 'Küçük memelerimle çok mutluyum'
Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı. İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:
Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!
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Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
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'Vallahi ecelinize susadınız siz'
Oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, kaslı vücuduyla sosyal medyaya damga vurdu... Alaçatı'da mekan işleten Aksakallı, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken işadamının fotoğrafı, binlerce beğeni aldı.
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Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoğrafı tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
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'Resmi kim çekti Gonca?'
Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
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'Terlik geliyor terlik'
Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram’da ‘Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle’ diye yazdı. Abazi, “Kötülük düşünen kötülük bulsun” diye cevap verdi.
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ODALARI AYIRIN
Corona Virüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alansonsosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı.
Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi; Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!
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'BEN DE GERÇEK OLDUĞUMA İNANAMIYORUM2
Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere ilginç bir tepki verdi. Karantina günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki n her gün yeni paylaşımlar yapıyor.
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Güzel şarkıcı ince belli bir fotoğrafını paylaştı, takipçileri arasında ‘photoshop mu yaptı?’ tartışması başladı.“Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” yorumları yapıldı.
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Aleyna Tilki gelen eleştirilere “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.
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BU GÜVEN NEREDEN GELİYOR?
Arzu Yanardağ, DM’den yürüyen bazı erkeklerin, karşılık alamayınca ‘Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!’ demelerine isyan etti: Playboylarla hiç işim olmadı. Bu güven nereden geliyor? Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum!
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'KIT ZEKALILAR!'
Oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medyada erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlar için öfkeli! Yanardağ, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var."
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'ASLA OLMAZ'
"Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı. Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum."
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KIYAFET YORUMU KIZDIRDI
Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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'Edebi kıyafetle ölçene cahil denir' diyen Hadise bir de Mevlana'nın sözünü paylaştı:
"Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene... Çünkü cahil ne gelirse söyler diline"
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HADDİNİZİ BİLİN!
Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerineden kendisine gönderilen bir mesajı ifşa ederken, bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Ebru Polat, son olarak Instagram'da sürat teknesinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, isim vermeden kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti.
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Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.
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Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.. bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.
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PARA İSTEMEYİN
Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.
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Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.
Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.
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ÇİRKİN YORUM KIZDIRDI
YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.
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Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.
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"KEŞKE SİZ DE AYI OLMASAYDINIZ"
Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.
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Son dönemin adından sıkça söz ettiren isimlerinden Ece Seçkin bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündem oldu.
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Bir takipçisi Seçkin'in paylaştığı fotoğrafın altına "Boyu kaç? Çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Benim düşüncem böyle" notunu düştü.
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Ece Seçkin'den takipçisine yanıt gecikmedi:
"Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum. İnşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım...'
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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin isteği karşısında adeta çıldırdı. Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada.. Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.
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Ünlü oyuncu bu garip isteği "Artık pes diyorum" mesajıyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden gelen yardım taleplerini dikkate almadığı belirterek " Güvenilir dernekler varken neden tanımadığım kişilere para vereyim" dedi.
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'SİZ NASIL BİR ANNESİNİZ'
New York'ta yaşayan Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.
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"Bu çoduğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.
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Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:
"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."
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Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!
"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"