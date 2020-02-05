Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar: Kanıtlanacak bir şey yok ortada!

Yağmur bana bu konuda karışmıyor hatta bazı şeyler onun başının altından çıkıyor. İlk koleksiyonumu çıkardığım zaman elimin fotoğrafını koyduğum zaman laf gelmişti, ben de bunu Yağmur’a söyledim. Onun sosyal medya hesabı yok. “Ellerin ne kadar çirkin’ diye linç yiyorum” dedim. O da bana “ben senin yerinde olsam buyurun çok merak ettiniz işte ellerim’ deyip elimi çekerdim” dedi. Ben de elimi boş çekip koymuştum, bu fikir ondan çıkmıştı.