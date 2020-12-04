Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak açıklamalar: Ben kendi evliliğimden vazgeçtim

İLK KOCAMLA EVLENİRKEN NİYE SEVİYORSUN DİYE SORDUNUZ MU? * Pınar Altuğ aldatan kadın mı?



Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk kocamla evlenirken ‘niye seviyorsun’ diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstelik de boşanan benim! Hayatımın hiçbir döneminde beraberliklerimle ilgili çok açıklamalar yapan kadın olmadım. Evlendiğim zaman niye evlendin diye kimse sormadı, boşanırken sorma hakkı oldu. Biliyorsun bu bizim çok sevdiği bir şeydir. Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama, çocuğu ne zaman yapacaksın, o mu oldu diye sorar, bu mu diye sorar. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum. Ben kendi evliliğimden vazgeçtim. Dolayısıyla bu beni ve onu ilgilendirir. Acayip olanı ise ne o, ne ben hiç açıklama yapmadık. Herkes konuştu! Konuşmaya istedikleri gibi deva edebilirler, biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Hele üzerinden 17 sene geçmiş ve 14 senedir başka bir adamla beraberim, evliliğim var, çocuğum var, tekrar geriye dönüp bunları konuşmak gereksiz ve saçma.