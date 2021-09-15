Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kırmızı bana çok yakışıyor
Pınar Altuğ, ‘Gelin, Damat Dergisi’nin Conrad Otel’de düzenlenen ödül töreninde Burak Törün ile sunuculuğu üstlendi. Altuğ, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Kırmızı bana çok yakışıyor” diyen oyuncu, henüz yeni bir projesi olmadığını söyleyerek, “Yeni döndüm, yeni sezona bakacağız.” dedi. (Sayit DURMAZ)
2
Yeğenleri ona emanet
Ünlü türkücü Alişan, temmuz ayında Covid nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın emaneti olan iki yeğenini yalnız bırakmıyor. Kardeşinin kızları Eyşan ve Ceylan’ı kendi çocuklarından ayırmayan Buse Varol ve Alişan çifti, önceki gün güzel havayı fırsat bilerek piknik yaptı. O anları takipçileriyle paylaşan Alişan, altına “Her şeylerim” yazdı.
3
Arkadaşlarıyla buluştu
Aslı Turanlı, sevgilisi Besim Çırak’la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. İlk olarak Morini’de kalabalık bir arkadaş grubuyla oturan ikili, daha sonra Cantinery’de baş başa akşam yemeği yedi. Turanlı, “Güzel görüşmelerimiz oldu. Yeni sezonda ekranlara dönebilirim” dedi.
4
Sevgiliden özel hediye
Petek Ertüre, yeni yaşını sevgilisi Serdar Oal ile birlikte kutladı. Sevgilisinin Rolex saat hediye ettiği Ertüre, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. “Bir yaş daha büyüdüm” diye yazan Ertüre, sevgilisine olan duygularını şöyle dile getirdi: “Bu yaşımın ve her yaşımın seninle olmasını diliyorum, sen mükemmel bir adamsın, çok şanslıyım...””
5
Haluk Bilginer’den ‘Kral Lear’ performansı
Maximum Uniq Açıkhava’da önceki gün ‘BKM Yaz Etkinlikleri’ kapsamında ‘Kral Lear’ oyunu sahnelendi. Haluk Bilginer, çevirisini de yaptığı William Shakespeare eserinde ‘Kral Lear’ rolünde seyirci karşısına çıktı. 120 dakikalık oyunda Bilginer’e sahnede Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Yavuz Topoyan, Tolga İskit, Kaan Turgut, Onur Özaydın eşlik etti.
6
Best modeller seçiliyor
Best Model Türkiye Yarışması bu yıl 34’üncü kez gerçekleşecek. Bu zamana kadar Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Şenay Akay ve Deniz Akkaya gibi birçok ünlü ismin derece aldığı yarışma, 12 Ekim Salı akşamı Sofitel Otel İstanbul’da düzenlenecek. 33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, taç ve unvanlarını bu yılın birincilerine devredecek.
7
Balonlar Buray'la havalandı
Buray, Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali’nde seyirciyle buluştu. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan konser alanında şarkılarını 35 bini aşkın müzikseverle birlikte seslendiren sanatçı, festivalde seyirci rekorunu kırdı. Yabancı turistlerin de ön sıralardan takip ettiği etkinlikte sıcak hava balonlarının havalandığı konser alanını coşturan Buray, enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmadı.
8
Melankoli ve umut şarkısı
Kalben, yeni şarkısı “Bilmiyor İçim”i yayınladı. Sözü ve müziği Kalben’e ait olan şarkının düzenlemesini Umut Çetin yaptı. Melankoli ve umut kavramlarının işlendiği şarkıya klip de çeken Kalben, Dilan Bozyel yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Yardımcı yönetmenliğini Çisem Baydar Çetinkaya’nın yaptığı video klipte kullanılan kostümleri ise Kadir Kılıç tasarladı
9
17 Ekim'de tekrar
11 Eylül Cumartesi akşamı yeni nesil rap’çiler Uzi, Heijan x Muti, Motive, Critical, Lil Murda ve Aksan sahneye çıktı. Semt kültürünü ve sokağın isyanını şarkılarına taşıyan rap’çiler KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluştu. Aynı ekip, talep üzerine 17 Ekim’de, aynı yerde tekrar konser verecek.