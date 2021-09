Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor

Best modeller seçiliyor Best Model Türkiye Yarışması bu yıl 34’üncü kez gerçekleşecek. Bu zamana kadar Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Şenay Akay ve Deniz Akkaya gibi birçok ünlü ismin derece aldığı yarışma, 12 Ekim Salı akşamı Sofitel Otel İstanbul’da düzenlenecek. 33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, taç ve unvanlarını bu yılın birincilerine devredecek.