Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor

Sevgiliden özel hediye Petek Ertüre, yeni yaşını sevgilisi Serdar Oal ile birlikte kutladı. Sevgilisinin Rolex saat hediye ettiği Ertüre, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. “Bir yaş daha büyüdüm” diye yazan Ertüre, sevgilisine olan duygularını şöyle dile getirdi: “Bu yaşımın ve her yaşımın seninle olmasını diliyorum, sen mükemmel bir adamsın, çok şanslıyım...””