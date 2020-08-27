Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı: Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik

Cinayetin ardından Vatan Şaşmaz'ın aile üyeleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptılar:



Mete Yılmaz / Dayı: Kaybımız çok büyük. Geleceğin Halit Kıvanç'ını kaybettik. Orhan Boran'ını kaybettik. O yüzden sizden kaçıyoruz. Vatan çok kıymetli, pırlanta gibi çocuktu. Şu mesleği duayen olmak için yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı. Hayat dolu bir çocuktu. Çok duygusal, iyi niyetli bir çocuktu. İddialarla ilgili çok bir şey söylemiyoruz. Basın bu işi çarpıttı. Yeğeni zaten teyzesi için gerekenleri söyledi. Üzüntümüz ikiye katlanmadı. Ona teşekkür ediyoruz. Bu bir komplo. Tuzağa düşürüldü.