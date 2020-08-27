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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 11:14 | 

Pınar Altuğ ve Melike Öcalan Vatan Şaşmaz'ı unutmadı: Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik

Vatan Şaşmaz, 2017 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Şaşmaz'ın yakın dostları Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, 3. ölüm yıl dönümünde ünlü sunucuyu unutmadı.

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Pınar Altuğ ise Çocuklar Duymasın dizisinin setinde çekilen fotoğrafın altına "Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum" notunu düştü.

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Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır...Bizimle beraber yaşayan kocaman ülkeme ve sana minnetle Vatan Şaşmaz... İyi ki aynı döneme denk geldik , iyi ki hep birlikte büyüdük ... İyi ki" notu ile paylaştı.

4NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU?

27 Ağustos 2017 akşamı Beşiktaş'taki lüks bir otelde iki ceset bulundu. Silahla vurularak öldürülen kişilerden birinin ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi. Vatan Şaşmaz'ın vurduktan sonra intihar eden kişinin eski manken Filiz Aker olduğu ortaya çıktı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayda kullanılan silahın Aker'in ruhsatlı tabancası olduğunu tespit etti.

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Olayın ardından açıklama yapan Filiz Aker’in yeğeni Dora Altınbaşak olayla ilgili olarak "Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan’a üzülüyorum ki.Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze 'saçmalama' derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan’a olan aşkını bildiğimden 'odur' dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a 10 kat daha üzüldüm." diye konuştu.

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Cinayetin ardından Vatan Şaşmaz'ın aile üyeleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptılar:

Mete Yılmaz / Dayı: Kaybımız çok büyük. Geleceğin Halit Kıvanç'ını kaybettik. Orhan Boran'ını kaybettik. O yüzden sizden kaçıyoruz. Vatan çok kıymetli, pırlanta gibi çocuktu. Şu mesleği duayen olmak için yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı. Hayat dolu bir çocuktu. Çok duygusal, iyi niyetli bir çocuktu. İddialarla ilgili çok bir şey söylemiyoruz. Basın bu işi çarpıttı. Yeğeni zaten teyzesi için gerekenleri söyledi. Üzüntümüz ikiye katlanmadı. Ona teşekkür ediyoruz. Bu bir komplo. Tuzağa düşürüldü.

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Nuretin Oduncu (Enişte): Ben bu aileye girdiğimde Vatan 7 yaşındaydı. Vatan'ı size tarif edebilmem için onu tanımanız lazımdı. O kadar saygılı bir çocuktu ki... Sofraya oturduğunda bile 'Enişte müsade eder misin' derdi. Eşine deli gibi aşıktı. Çanakkale'den annesi ve dedesiyle geldik. Annesi sabah 05.00'e kadar her şeyden habersizdi. Söyleyemedik. Düşünebiliyor musunuz.

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Vatan Şaşmaz, 28 Ağustos günü Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şaşmaz'ın ölümünden birkaç ay sonra oğlu Asil Vatan Şaşmaz dünyaya geldi...

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