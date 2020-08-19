Pınar Altuğ kendi fotoğrafını sansürledi

Corona virüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle İstanbul'daki evinde karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşmenin ardından teknesine geçti.Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatilinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son paylaştığı kareyle yine gündeme geldi
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Kendine mayo yaptı
Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ’un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekti.
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'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu'
Son olarak eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana 'evet' demişim kocam, iyi ki" notunu yazan ünlü oyuncuya.bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazmıştıAltuğ ise takipçisine şöyle yanıt vermişti; "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik."