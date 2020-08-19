Pınar Altuğ kendi fotoğrafını sansürledi

'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' Son olarak eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana 'evet' demişim kocam, iyi ki" notunu yazan ünlü oyuncuya.bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazmıştıAltuğ ise takipçisine şöyle yanıt vermişti; "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik."