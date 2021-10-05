PCR testi hangi illerdeki okullarda yapılacak? Pilot il ne demek? İşte belirlenen 10 pilot il
Pilot il ve PCR testi terimleri alınan kararla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, salgının seyrini görebilmek için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak. PCR testi yapılacak pilot il okulları, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek. Peki, Pilot il ne demek? PCR testi hangi illerdeki okullarda yapılacak? İşte belirlenen 10 pilot il
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR Testi taraması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.
2
PİLOT SEÇİLEN OKULLAR HANGİ İLLERDE?
PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek. Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
3
PİLOT İL NE DEMEK?
Yeni bürokratik uygulamaları toplumun tamamına entegre etmeden önce belli bir bölgede deneyerek eksikliklerinin giderilmesi amacıyla seçilmiş ildir. Pilot il seçimi uygulamanın şartlarına göre değişiklik göstermektedir.