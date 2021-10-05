PCR testi hangi illerdeki okullarda yapılacak? Pilot il ne demek? İşte belirlenen 10 pilot il

PİLOT SEÇİLEN OKULLAR HANGİ İLLERDE? PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek. Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.