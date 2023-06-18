Piktes öğretmen nedir? Piktes ne demek? İşte PİKTES'in açılımı hakkında bilgiler!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin açıklamasında "Kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız." dedi. Açıklama sonrası Piktes nedir sorusunun yanıtı gündeme geldi. Proje ile seçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.