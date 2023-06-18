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Piktes öğretmen nedir? Piktes ne demek? İşte PİKTES'in açılımı hakkında bilgiler!

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#Piktes Nedir#Milli Eğitim Bakanlığı#Piktes Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 01:53

Piktes öğretmen ne demek, sorusu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklaması ile gündeme geldi. Açılımı Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi olan PİKTES Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan proje ile Suriyeli öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal entegrasyonu artması hedefleniyor. Peki, Piktes öğretmen nedir, Piktes ne demek? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/4Piktes öğretmen nedir Piktes ne demek İşte PİKTESin açılımı hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin açıklamasında "Kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız." dedi. Açıklama sonrası Piktes nedir sorusunun yanıtı gündeme geldi. Proje ile seçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2/4PİKTES NEDİR

PİKTES NEDİR?

PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır. 03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizde sürmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edeceği bildirilmişti.

3/4PROJENİN HEDEFLERİ

PROJENİN HEDEFLERİ

Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak

Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek

4/4PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

PIKTES tarafından desteklenen illerdeki Suriyeli çocukların eğitime erişimi artmıştır

Suriyeli öğrencilere sunulan eğitimin kalitesi artmıştır

Eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kalitesi iyileştirilmiştir

Suriyeli öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal entegrasyonu artmıştır

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