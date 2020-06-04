Piknik yerleri açıldı mı? Piknik alanları ve mesire yerleriyle ilgili genelge
Piknik yerleri açıldı mı? Normalleşme takviminin ikinci adımlarıyla beraber 1 Haziran Pazartesi günü bir çok işletme ve dükkan yeniden faaliyete geçti. Bu yerler arasında sahil, plaj ve milli parklar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyete geçen yerlerle ilgili yaptığı açıklama sonrası, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede açılacak dükkanlar ve yerler sıralandı. İşte, piknik alanları ve mesire yerleriyle ilgili detaylar.
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Hafta başında normalleşme adımlarının ikinci kademesi başladı. Sürecin devam ettiği şu günlerde, piknik yerleri ve mesire alanlarının açılış tarihi gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 1 Haziran'dan itibaren mesire yerleri ve piknik alanlarının yeniden faaliyete geçtiği duyuruldu.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?
Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açıldı. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek.
Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.