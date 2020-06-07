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Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 13:25,

Piknik yasağı kalktı mı?

Piknik yasağı kalktı mı sorusu, sokağa çıkma yasağının olmaması dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan piknik yasağı ile ilgili detaylar, hafta sonu daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, piknik yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Piknik yasağı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayımlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

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Pandeminin yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca her bir faaliyet alanı için belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınmasının, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edileceği belirtildi.

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