Piknik ve kamp yapmak yasak mı? Mangal yakmak serbest mi? 1 Temmuz detayı!
Park, mesire, piknik alanlarında piknik yapılmasına yönelik yasaklar İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer aldı. Türkiye genelinde vaka sayılarında yaşanan hızlı düşüşün ardından 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme süreciyle birçok kısıtlama kaldırıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz kararlarının yer aldığı genelgede park, mesire yerleri gibi yerlerde uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi. Peki, piknik ve kamp yapmak yasak mı? İşte, piknik yerleri hakkında genelgede yer alan detaylar.
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Piknik ve mangal yakmak yasak mı sorusu son gelişmeler ile takip edilirken İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasakları dahil bir çok yasağın 1 Temmuz'da kaldırılacağını bildirmişti. 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamaların da 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı duyuruldu.
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PİKNİK VE KAMP YAPMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.
Genelgede, park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı bildirildi.
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1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz kararlarını şöyle açıklamıştı;
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"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."