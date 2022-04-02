Pide fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara'da 2022 Ramazan pidesi fiyatı

Ramazan deyince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan pidenin fiyatı her yıl yeniden belirleniyor. Ramazan'a kısa bir süre kala, bu yılın güncel fiyatları resmi olarak açıklandı.
İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak
Ankara Fırıncılar Odası, 250 gram ramazan pidesini 5 TL’den, Ankara Pideciler Odası ise 300 gram ramazan pidesini 5 TL’den satacağını açıkladı.Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da pide fırınlarında üretilecek olan 300 gram ramazan pidesinin 5 TL’den, 300 gram yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin ise 6.5 TL’den satılacağını açıkladı.