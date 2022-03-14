Pi Günü nedir? Pi sayısı kaç? 14 Mart Dünya Pi Günü tarihi

Pİ SAYISI NEDİR?

Pi Sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti'dir. İsmini, Yunanca περίμετρον sözcüğünün ilk harfi olan π den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir. Pi sayısının meşhur yaklaşık değeri 3,14 olduğu için her yıl 3’üncü ayın 14’üncü günü Dünya Pi Günü olarak kutlanır. Matematikçiler için adeta bir bayram olan bugün çeşitli etkinliklerle hatırlatılır.