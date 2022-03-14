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Pi Günü nedir? Pi sayısı kaç? 14 Mart Dünya Pi Günü tarihi

#Pi Günü#Pi Sayısı#Dünya Pi Günü

Pi Günü her sene 14 Mart tarihinde kutlanıyor. Pi sayısının ilk üç rakamının takvimlerdeki karşılığı olan 14 Mart tarihinde günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapılıyor. Peki, Pi Günü nedir? Pi sayısı kaç? İşte 14 Mart Dünya Pi Günü tarihi

1/3Pi Günü nedir Pi sayısı kaç 14 Mart Dünya Pi Günü tarihi

Pi Günü ve pi sayısı araştırılan konulardan biri oldu. Her sene 14 Mart’ta Dünya Pi Günü kutlanıyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun mesajlar yayınlıyorlar. Pi Sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Pi sayısının meşhur yaklaşık değeri 3,14’tür.

2/3Pİ SAYISI NEDİR

Pİ SAYISI NEDİR?

Pi Sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti'dir. İsmini, Yunanca περίμετρον sözcüğünün ilk harfi olan π den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir. Pi sayısının meşhur yaklaşık değeri 3,14 olduğu için her yıl 3’üncü ayın 14’üncü günü Dünya Pi Günü olarak kutlanır. Matematikçiler için adeta bir bayram olan bugün çeşitli etkinliklerle hatırlatılır.

3/3Pİ GÜNÜ TARİHİ

Pİ GÜNÜ TARİHİ

Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur. Arşimet, 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. Mısırlılar 3,1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3,14166 olarak kullandı. İtalyan Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu.

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