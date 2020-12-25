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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 13:52 | 

Photoshop öyle değil böyle yapılır

Gösteri dünyasının ünlüleri bu yıl Noel ve yeni yıl kutlamalarını ağırlıklı olarak evlerinde yapıyor.

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Bu arada sosyal medya aracılığıyla takipçilerine de iyi dileklerini gönderiyorlar. İşte ünlülerin çok konuşulan o kutlama pozları.

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David ve Victoria Beckham, Noel kutlaması için pijamalarıyla bir araya geldi. Cotswolds'daki kır evlerinde çekilen bu pozu da David Beckham, sosyal medya sayfasında paylaştı.

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Brooke Shields'ın süslü ağacıyla verdiği poza beğeni yağdı.

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Elizabeth Hurley, kendi koleksiyonunda yer alan bu kırmızı bikiniyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımın en ilginç yanı Hurley'in yanına photoshop yardımıyla konulan kutup ayıları oldu.

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Hurley, önceki gün de süslü ağacının önündeki bu pozu paylaşmıştı.

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Hayley Baldwin Bieber ve Justin Bieber'in kutlama pozu.

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Helena Christinsen de evini süsledi ve bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Irina Shayk'ın kardan adamlı pozu.

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Kendall Jenner'ın lüks evinde çektiği poz.

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Kylie Jenner da kırmızı elbisesi ve aynı renk terlikleriyle bu pozu paylaştı.

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Demi Moore ve kızlarının Noel partisi pozu.

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Natalia Vodionavo, bu pozunda kendi kurduğu Naked Hearts adlı yardım vakfının kampanyasını da duyurdu.

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Paulina Porizkova'nın geçmiş Noel günlerinden kalan paylaşımı.

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Porizkova, bu yıl daha küçük bir eve taşındı ve ağacı da daha küçüktü.

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Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'in aile pozu.

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Selena Gomez sevdiği köpeğiyle birlikte bu pozu paylaştı.

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Sofia Vergara ve kocası Joe Manganiello herkese bu pozla iyi dileklerini gönderdi.

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Vergara, annesi, kardeşi ve yeğeniyle çekilen bu pozu da paylaştı.

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Kate Hudson, çocuklarının bu fotoğrafını paylaşıp iyi dileklerini ifade etti.

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