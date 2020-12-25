Photoshop öyle değil böyle yapılır

Bu arada sosyal medya aracılığıyla takipçilerine de iyi dileklerini gönderiyorlar. İşte ünlülerin çok konuşulan o kutlama pozları.David ve Victoria Beckham, Noel kutlaması için pijamalarıyla bir araya geldi. Cotswolds'daki kır evlerinde çekilen bu pozu da David Beckham, sosyal medya sayfasında paylaştı.Brooke Shields'ın süslü ağacıyla verdiği poza beğeni yağdı. Elizabeth Hurley, kendi koleksiyonunda yer alan bu kırmızı bikiniyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımın en ilginç yanı Hurley'in yanına photoshop yardımıyla konulan kutup ayıları oldu. Hurley, önceki gün de süslü ağacının önündeki bu pozu paylaşmıştı. Hayley Baldwin Bieber ve Justin Bieber'in kutlama pozu. Helena Christinsen de evini süsledi ve bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Irina Shayk'ın kardan adamlı pozu.Kendall Jenner'ın lüks evinde çektiği poz. Kylie Jenner da kırmızı elbisesi ve aynı renk terlikleriyle bu pozu paylaştı. Demi Moore ve kızlarının Noel partisi pozu.Natalia Vodionavo, bu pozunda kendi kurduğu Naked Hearts adlı yardım vakfının kampanyasını da duyurdu. Paulina Porizkova'nın geçmiş Noel günlerinden kalan paylaşımı. Porizkova, bu yıl daha küçük bir eve taşındı ve ağacı da daha küçüktü.Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'in aile pozu. Selena Gomez sevdiği köpeğiyle birlikte bu pozu paylaştı. Sofia Vergara ve kocası Joe Manganiello herkese bu pozla iyi dileklerini gönderdi. Vergara, annesi, kardeşi ve yeğeniyle çekilen bu pozu da paylaştı. Kate Hudson, çocuklarının bu fotoğrafını paylaşıp iyi dileklerini ifade etti.