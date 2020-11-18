Philips Performans Serisi: Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Dünyanın önde gelen televizyon üreticilerinden biri olan Philips, farklı kategorilerde pek çok televizyon üretiyor. Performans Serisi de şirketin üst seviye televizyonlarını kapsıyor. Peki bu seri hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
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Görüntü kalitesi ve tasarımıyla öne çıkan ve aynı zamanda ses tarafında da öne çıkan bu serinin en dikkat çeken yanı elbette Philips'in Ambilight teknolojisi.
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Görüntü işlemcisi P5 sayesinde video akışlarında da net, titremesiz ve iyi seviyede görüntüler sunan bu televizyonlarda; ayrıntılar gözle görülür ölçüde derinlik kazanıyor.
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Bir televizyon alırken renklerin canlılığına elbette dikkat etmek gerekiyor. Bu kapsamda bu televizyonlarda renklerin daha canlı ekrana geldiği dikkat çekerken, özellikle de görüntü işlemcisi ayrıntıların daha fazla öne çıkmasını sağlıyor.
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Android TV 9 (Pie) işletim sistemiyle gelen ve kullanımı kolay olan seride, içerik ve oyunların yanı sıra Google Assistant veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol imkanı da bulunuyor.
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Ayrıca seri, ekranın arka tarafında bulunan ve Philips’in kendi teknolojisi olan Ambilight özelliğini de barındırıyor.
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Yalnızca Philips televizyonlarda bulunan Ambilight, izlenilen içeriğe göre ekranın dışına ışık veriyor. TV kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtıyor.
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İzleyici; Ambilight’ın çeşitli modları arasından seçim yaparak LED ışıkların sesi veya görüntüyü takip etmesini sağlayabiliyor.
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2020 model Android TV’lerde bulunan Ambisleep modu izleyicinin rahatlaması için tasarlanmış. Gün batımı simülasyonu, kamp ateşi veya yağmur sesi gibi 7 farklı doğa efekti ve sessiz seçeneği bulunuyor.
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Yine 2020 model Performans Seri’lerinde bulunan Sunrise Alarm kurulduğunda, Ambilight’la beraber izleyici gün doğumu efektiyle uyanabiliyor.
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Televizyon, kurulan alarm saatinde açılıyor ve gün doğumu animasyonundan sonra ekranda hava durumu, tarih, saat gibi bilgiler gösteriliyor. Bu bilgiler, seçtiğiniz uyandırma müziği ve arka plan görselleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor.
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Philips Performans Serisi TV’lerde 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri de mevcut. Bu ekranlarda bulunan DTS Play-Fi’yle her odaya müzik yayını yapmak mümkün oluyor. DTS Play-Fi; uyumlu hoparlörler, televizyonlar ve soundbar'lar arasında birbirine uyumlu çalışıyor.
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Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kabloya ihtiyaç duyulmuyor.
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Seri, metal çerçeveli ve gümüş renkte bulunuyor. 58’’(146 cm) ve daha küçük ekran boyutuna sahip olan bu televizyonlar; köşeye veya alışılmadık bir konuma yerleştirmeniz durumunda merkezi olarak dönebilen stand sayesinde açıyı istediğiniz gibi değiştirme imkanı da sağlıyor.
Ürünün kumandası da fazlasıyla iş görüyor. Televizyonda bulunan Google Assistant ve Amazon Alexa desteğiyle, yerinizden kalkmadan televizyonu sesinizle kontrol edebiliyorsunuz. “Ayarlar” menüsünden televizyonu oyun moduna alıyor ve HDMI port üzerinden televizyona bağlayarak, dilediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz.
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Diğer Teknik Özellikler
HDR+10 uyumlu Dolby Vision Dolby Atmos 4K UHD Android TV