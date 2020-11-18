Philips Performans Serisi: Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Seri, metal çerçeveli ve gümüş renkte bulunuyor. 58’’(146 cm) ve daha küçük ekran boyutuna sahip olan bu televizyonlar; köşeye veya alışılmadık bir konuma yerleştirmeniz durumunda merkezi olarak dönebilen stand sayesinde açıyı istediğiniz gibi değiştirme imkanı da sağlıyor.



Ürünün kumandası da fazlasıyla iş görüyor. Televizyonda bulunan Google Assistant ve Amazon Alexa desteğiyle, yerinizden kalkmadan televizyonu sesinizle kontrol edebiliyorsunuz. “Ayarlar” menüsünden televizyonu oyun moduna alıyor ve HDMI port üzerinden televizyona bağlayarak, dilediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz.