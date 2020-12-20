Philips Momentum 326M6VJRMB incelemesi

Gelelim bağlantı desteğine... 1 adet USB 3.0, üç adet HDMI 2.0 ve bir de DP 1.4 ekran bağlantı noktası sunan ürün; hem PC, hem de PS4 ve Xbox serisiyle uyumlu. Bağlantılar arasında geçiş yapmak da kolay. Farklı girişler arasında geçiş yapmak ya da ekran ayarlarını değiştirmek için panel sağ arka tarafında bulunan mini joystick kullanabilirsiniz.