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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 14:10 | 

Philips Momentum 326M6VJRMB incelemesi

Oyun oynarken büyük ekran kullanmak oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Ancak evinde ekran için büyük bir alanı olmayan oyuncular da var. Bu noktada Philips'in gelştirdiği Momentum 326M6VJRMB ürün de 32 inç'lik ekranıyla dikkat çekiyor.

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Şüphesiz bugün için her teknoloji şirketi, oyunculara özel bir ürün ortaya çıkarmıyor. Oyun konsolları da bu nedenle büyük oranda TV'lere bağlı ve geniş bir alanı oyun için harcamak durumundalar.

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Philips ise 32 inç'lik Momentum 326M6VJRMB model monitörüyle TV ile standart monitör ekranı büyüklüğünün ortasında bulunuyor.

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Derinlik olarak daha küçük olması nedeniyle masalarda kolayca kurulabiliyor. 4K UHD desteğiyle gelen ve 3840 x 2160 ekran çözünürlüğü sunan ürün, oyun oynayanların yanı sıra 3D grafik uygulamalarını kullananlara da hitap ediyor.

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VESA sertifikalı DisplayHDR 600 ile birlikte parlaklık, kontrast ve renk kalitesi artırılırken, bölgesel karartma özelliği ve 600 nite kadar yüksek parlaklık seviyesinin çıkması önemli bir nokta.

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Adaptive-Sync teknolojisini de kullanan ürün, akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. 4 ms’lik bir tepkime süresiyle dikkat çeken cihaz, elbette en hızlı panel değil ancak yeterli denebilir.

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Ambiglow'dan da bahsedelim. Bu teknoloji duvara bir ışık halesi yansıtarak ekranı genişletmenizi sağlıyor. Yani bu özellik açık olduğunda ekrandaki atmosfer odaya yayılıyor da denilebilir.

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LowBlue Modu ile birlikte gelen ürün, mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlara karşı koruma sağlıyor.

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5W gücünde yerleşik bir hoparlör ve ekranın alt kenarı boyunca uzanan Ambiglow RGB aydınlatma ile gelen Momentum 326M6VJRMB, tüm bu özelliklerine karşın siyahları bazen soluk renkte ekrana getirebiliyor. Özellikle de film izlerken bunu fark edebilirsiniz.

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5W gücündeki hoparlörün üzerinde çok durmaya gerek yok; çünkü öne çıkarılacak bir yanı yok. Ortalama bir performans gösterdiği söylenebilir.

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Gelelim bağlantı desteğine... 1 adet USB 3.0, üç adet HDMI 2.0 ve bir de DP 1.4 ekran bağlantı noktası sunan ürün; hem PC, hem de PS4 ve Xbox serisiyle uyumlu. Bağlantılar arasında geçiş yapmak da kolay. Farklı girişler arasında geçiş yapmak ya da ekran ayarlarını değiştirmek için panel sağ arka tarafında bulunan mini joystick kullanabilirsiniz.

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Özellikle konsol oyuncuları için bir çözüm olan Philips Momentum 326M6VJRMB, TV'den monitöre geçişi kolaylaştıracak gibi görünüyor. 4K çözünürlükte 32 inç ekran büyüklüğü arayanlar bu ürüne göz atabilir.

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