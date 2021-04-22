Philips Fidelio B97 Soundbar incelemesi

Sesli komut sistemi de kullanışlı denebilir. Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyebilirsiniz. Alexa yerine tercihiniz Siri de olabilir. Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile de uyumlu.