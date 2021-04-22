Philips Fidelio B97 Soundbar incelemesi

Teknoloji sektöründe uzun yıllardır tüketicilere ulaşan Philips, TV sektöründe de önemli isimlerden biri. TV ile bağlantılı olarak Philips Fidelio B97 Soundbar da markanın öne çıkan ürünlerinden biri. Şimdi isterseniz bu ürünün öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.
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7.1.2 kanal yapılandırmalı bir Soundbar olan Philips Fidelio B97, özel Dolby Atmos Elevation sürücüleri ve Philips Fidelio'nun Surround-on-demand teknolojisine sahip.
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888 W maksimum ses çıkış gücü sunan ve kablosuz subwoofer’a sahip olan ürün, ayrılabilir surround hoparlörleri ile birlikte surround ses deneyimi sunuyor.
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Dolby Atmos teknolojisine sahip olan ve DTS:X ses formatını destekleyen ürün, IMAX Enhanced sertifikasıyla geliyor. DTS Play-Fi ile uyumlu çalışan ve Google Asistan, Alexa ve Apple Airplay 2 ile uyumlu çalışabilen Philips Fidelio B97 Soundbar, sesli asistan özellikli favori cihazlarınıza kolay bir şekilde bağlanabiliyor.
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Ayrılabilir hoparlörleri soundbar'ın iki ucundan çıkarıp arkanıza yerleştirerek bir surround ses kurulumu oluşturabilirsiniz.
Fidelio B97, sekiz portlu bir adet ”x3.5” bas / orta ölçekli takip sürücüsü de dahil olmak üzere toplam 17 sürücüye sahip.
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Her ayrılabilir hoparlöre orta ölçekli takip sürücüsü monte halde ve ana çubuğa bağlandığında sol ve sağ kanallar için başka bir çift sürücüyle çalışıyor. Diğer iki sürücüyse, özel bir merkez kanalın parçası olarak kullanılıyor.
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240 W subwoofer ile birlikte bu soundbar, Dolby Atmos ve DTS:X gibi gelişmiş ses formatlarını desteklerken, yüksek hızlı HDMI eARC bağlantısı ile uyumlu. Ayrıca soundbar'ın ikili HDMI girişi var.
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DTS Play-Fi uyumluluğu bulunan üründe Play-Fi ile uyumlu hoparlörleri senkronize edip gruplandırabiliyorsunuz.
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Sesli komut sistemi de kullanışlı denebilir. Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyebilirsiniz. Alexa yerine tercihiniz Siri de olabilir. Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile de uyumlu.
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Müzik dinlemek istediğinizde Spotify Connect, Wi-Fi üzerinden akış gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ayrıca Apple AirPlay 2 veya Bluetooth ile yüksek çözünürlüklü çalma listelerini mobil cihazınızdan dinleyebiliyorsunuz.