MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPhilips Ambiglow özellikli 4K HDR ekran incelemesi
GeriTeknoloji Philips Ambiglow özellikli 4K HDR ekran incelemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 16:33,

Philips Ambiglow özellikli 4K HDR ekran incelemesi

Özellikle koronavirüs salgını sonrası oyunlara olan ilgi hızla artarken oyuncu ekipmanları da daha fazla dikkat çekiyor. Oyuncu bilgisayarı, oyuncu kulaklığı, oyun klavyesi ve elbette oyuncu monitörleri... Bu kapsamda Philips'in halihazırda satışta olan yeni ürünlerinden Philips 436M6VBPAB, bakın hangi özelliklere sahip?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Gün içinde iş koşturmacasına dalıyorsunuz; ancak salgın neticesinde yapacak pek bir şey bulamıyorsanız kendinizi oyunlarla ilgileniyorken bulmanız işten bile değil. Konsol oyunları, PC oyunları ve hatta mobil oyunlar öylesine çok ilgi görüyor ki oyun satışlarında ciddi bir büyüme söz konusu.

2
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan oyuncular, olabildiğince iyi bir sistem eşliğinde oyunları deneyimlemek istiyor ve oyuncu monitörleri de bu işin önemli bir parçası. Ekranlar konusunda yıllara dayanan bir deneyimi olan Philips'in yeni ürünü Philips 436M6VBPAB'yi de bu kapsamda yakından inceledik.

3
Abone Olgoogle-news

Her şeyden önce fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük boyutta bir ekranı karşımızda bulduğumuzu söyleyebiliriz. 43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Philips 436M6VBPAB, aslında hem monitör hem de televizyon olarak olarak da kullanılabilecek çapta bir ekran.

4
Abone Olgoogle-news

Televizyon olarak da bu ürünü düşünebilirsiniz dememizin sebebi elbette büyüklüğü ve ekranın ayakları. Öyle ki 43 inç boyutundaki ekran kutudan çıktığında zaten standart monitör stantlarından ziyade televizyonları andıran bir stantla karşımıza çıkıyor. Yani çalışma masasına bu ürünü düşünüyorsanız epey büyük bir alan açmanız gerekiyor.

5
Abone Olgoogle-news

Bağlantı noktalarıyla devam edelim. HDMI 2.0 DisplayPort 1.4, mini DisplayPort 1.4, USB C, 2 adet USB 3.0 ve kulaklık çıkışıyla dikkat çeken ürün, sadece standart bir monitör arayanlar için değil, aynı zamanda oyuncular ve televizyon arayanlar için de bir seçenek olarak öne çıkıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Quantum Dot teknolojisiyle gelen ürün daha dinamik renkler sunuyor. Ürün,canlı olmasının yanı sıra aynı zamanda parlaklık açısından da dikkat çeken bir panele sahip. Ekranın kontrast oranının 4000:1 olduğunu da belirtelim. Bu haliyle de zengin ve derin renkler ekrana geliyor. Ancak tamamen mat bir ekrandan söz etmiyoruz. Parlama önleyici bulunsa da cihaz ters ışıkta parlamalar yapabiliyor. Bu da zaman zaman sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu nedenle ekranı doğru konumlandırmak oldukça önemli.

7
Abone Olgoogle-news

16:9 en boy oranına sahip olan ekran 60 Hz yenileme hızı sunarken, 4K UHD (3840×2160 piksel) çözünürlük sunan ekran aynı zamanda DisplayHDR 1000 da destekliyor. HDR monitörü kurduktan sonra ayarlarından ayrıca açmanız gerekiyor.

8
Abone Olgoogle-news

Ekran büyük olduğu için görsel deneyim de daha iyi oluyor haliyle. Oyun oynarken de dizi veya film seyrederken de bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

9
Abone Olgoogle-news

Gelelim ses sistemine. Elbette oyunlardan ve dizilerden bahsederken ekranların önemli bir parçası olan ses deneyiminden bahsetmezsek olmaz. 436M6VBPAB’nın televizyon deneyimi hoparlörleriyle de destekleniyor. Ekranı kendi hoparlörleriyle kullanabiliyorsunuz. Ancak bu hoparlörler bir ses sistemiyle eş değer bir deneyim sunmuyor. Yine de hoparlörlerin performansı fena değil.

10
Abone Olgoogle-news

PIP ve PBP desteği sunan ürün, çalışma alanınızı çalışma şeklinize göre rahatlıkla bölebilmenizi sağlıyor. PC ve dizüstü bilgisayarınızı aynı anda monitöre bağlayabiliyor olmanız da önemli.

11
Abone Olgoogle-news

Ambiglow desteği ise ürünün en dikkat çeken özelliği... Monitörün hemen altında yer alan ışıklandırma ile film, dizi, oyun deneyimi çok daha iyi bir hale geliyor. Ekranın ayarlarından nasıl bir ışıklandırma istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tek bir ışık yansıtabileceğiniz gibi, renklerin sürekli olarak değiştiği bir döngü de yansıtabilirsiniz.

12
Abone Olgoogle-news

Tüm gün ekranda çalışacaksanız Düşük Mavi Modu kullanmalısınız. Gün içinde çalışırken bu modun sürekli açık olması göz yorgunluğunu nispeten azaltıyor. Bilindiği üzere büyük bir ekranda saatler geçirmek bir süre sona baş ağrısına sebebiyet veriyor. Bu nedenle bu mod iyi düşünülmüş.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi