Philips Ambiglow özellikli 4K HDR ekran incelemesi

Quantum Dot teknolojisiyle gelen ürün daha dinamik renkler sunuyor. Ürün,canlı olmasının yanı sıra aynı zamanda parlaklık açısından da dikkat çeken bir panele sahip. Ekranın kontrast oranının 4000:1 olduğunu da belirtelim. Bu haliyle de zengin ve derin renkler ekrana geliyor. Ancak tamamen mat bir ekrandan söz etmiyoruz. Parlama önleyici bulunsa da cihaz ters ışıkta parlamalar yapabiliyor. Bu da zaman zaman sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu nedenle ekranı doğru konumlandırmak oldukça önemli.