Philips Ambiglow özellikli 4K HDR ekran incelemesi

Özellikle koronavirüs salgını sonrası oyunlara olan ilgi hızla artarken oyuncu ekipmanları da daha fazla dikkat çekiyor. Oyuncu bilgisayarı, oyuncu kulaklığı, oyun klavyesi ve elbette oyuncu monitörleri... Bu kapsamda Philips'in halihazırda satışta olan yeni ürünlerinden Philips 436M6VBPAB, bakın hangi özelliklere sahip?
Gün içinde iş koşturmacasına dalıyorsunuz; ancak salgın neticesinde yapacak pek bir şey bulamıyorsanız kendinizi oyunlarla ilgileniyorken bulmanız işten bile değil. Konsol oyunları, PC oyunları ve hatta mobil oyunlar öylesine çok ilgi görüyor ki oyun satışlarında ciddi bir büyüme söz konusu.
2
Abone Ol
Diğer yandan oyuncular, olabildiğince iyi bir sistem eşliğinde oyunları deneyimlemek istiyor ve oyuncu monitörleri de bu işin önemli bir parçası. Ekranlar konusunda yıllara dayanan bir deneyimi olan Philips'in yeni ürünü Philips 436M6VBPAB'yi de bu kapsamda yakından inceledik.
3
Abone Ol
Her şeyden önce fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük boyutta bir ekranı karşımızda bulduğumuzu söyleyebiliriz. 43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Philips 436M6VBPAB, aslında hem monitör hem de televizyon olarak olarak da kullanılabilecek çapta bir ekran.
4
Abone Ol
Televizyon olarak da bu ürünü düşünebilirsiniz dememizin sebebi elbette büyüklüğü ve ekranın ayakları. Öyle ki 43 inç boyutundaki ekran kutudan çıktığında zaten standart monitör stantlarından ziyade televizyonları andıran bir stantla karşımıza çıkıyor. Yani çalışma masasına bu ürünü düşünüyorsanız epey büyük bir alan açmanız gerekiyor.
5
Abone Ol
Bağlantı noktalarıyla devam edelim. HDMI 2.0 DisplayPort 1.4, mini DisplayPort 1.4, USB C, 2 adet USB 3.0 ve kulaklık çıkışıyla dikkat çeken ürün, sadece standart bir monitör arayanlar için değil, aynı zamanda oyuncular ve televizyon arayanlar için de bir seçenek olarak öne çıkıyor.
6
Abone Ol
Quantum Dot teknolojisiyle gelen ürün daha dinamik renkler sunuyor. Ürün,canlı olmasının yanı sıra aynı zamanda parlaklık açısından da dikkat çeken bir panele sahip. Ekranın kontrast oranının 4000:1 olduğunu da belirtelim. Bu haliyle de zengin ve derin renkler ekrana geliyor. Ancak tamamen mat bir ekrandan söz etmiyoruz. Parlama önleyici bulunsa da cihaz ters ışıkta parlamalar yapabiliyor. Bu da zaman zaman sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu nedenle ekranı doğru konumlandırmak oldukça önemli.
7
Abone Ol
16:9 en boy oranına sahip olan ekran 60 Hz yenileme hızı sunarken, 4K UHD (3840×2160 piksel) çözünürlük sunan ekran aynı zamanda DisplayHDR 1000 da destekliyor. HDR monitörü kurduktan sonra ayarlarından ayrıca açmanız gerekiyor.
8
Abone Ol
Ekran büyük olduğu için görsel deneyim de daha iyi oluyor haliyle. Oyun oynarken de dizi veya film seyrederken de bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
9
Abone Ol
Gelelim ses sistemine. Elbette oyunlardan ve dizilerden bahsederken ekranların önemli bir parçası olan ses deneyiminden bahsetmezsek olmaz. 436M6VBPAB’nın televizyon deneyimi hoparlörleriyle de destekleniyor. Ekranı kendi hoparlörleriyle kullanabiliyorsunuz. Ancak bu hoparlörler bir ses sistemiyle eş değer bir deneyim sunmuyor. Yine de hoparlörlerin performansı fena değil.
10
Abone Ol
PIP ve PBP desteği sunan ürün, çalışma alanınızı çalışma şeklinize göre rahatlıkla bölebilmenizi sağlıyor. PC ve dizüstü bilgisayarınızı aynı anda monitöre bağlayabiliyor olmanız da önemli.
11
Abone Ol
Ambiglow desteği ise ürünün en dikkat çeken özelliği... Monitörün hemen altında yer alan ışıklandırma ile film, dizi, oyun deneyimi çok daha iyi bir hale geliyor. Ekranın ayarlarından nasıl bir ışıklandırma istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tek bir ışık yansıtabileceğiniz gibi, renklerin sürekli olarak değiştiği bir döngü de yansıtabilirsiniz.
12
Abone Ol
Tüm gün ekranda çalışacaksanız Düşük Mavi Modu kullanmalısınız. Gün içinde çalışırken bu modun sürekli açık olması göz yorgunluğunu nispeten azaltıyor. Bilindiği üzere büyük bir ekranda saatler geçirmek bir süre sona baş ağrısına sebebiyet veriyor. Bu nedenle bu mod iyi düşünülmüş.