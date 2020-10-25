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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 08:39 | 

Philips 342B1C monitör incelemesi

Monitör ve televizyon üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Philips, yeni monitör modellerinden B42B1C ile dikkatleri üzerine çekti. Ultra geniş ekranı ve kavisli yapısıyla dikkat çeken monitörün özelliklerine yakından bakalım.

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2560 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Philips 342B1C Kavisli Ultra Geniş Monitör, 34 inç ekran büyüklüğüne sahip. Diğer bir deyişle bu monitör için masanızdan epey yer açmanız gerekecek.

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Ekranda meydana gelebilecek takılmalar sinir bozucu bir durum. Bu nedenle monitör seçiminde bu noktaya dikkat etmelisiniz. Bu kapsamda hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle gelen ürün, ekrana gelen kareleri parazit olmadan sunuyor.

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Philips LowBlue Modu'na sahip olan ürün, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanıyor. Bu da uzun saatler monitöre bakanların göz yorgunluğunu azaltıyor.

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Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de enerji verimliliği tarafında dikkat çekiyor. PowerSensor özelliği, kullanıcıların monitör başında olmadığını anlıyor ve ekran parlaklığını otomatik azaltıyor. Böylece monitör kullanılmadığı zamanlarda daha az enerji harcıyor.

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Bu görüntüde monitörün bağlantı yuvalarını görüyorsunuz. Bu bağlantılardan biri olan DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlıyor. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekliyor.

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PowerSensor'un paralel bir özelliği de LightSensor ismini taşıyor. Bu özellik de odanın ışık durumuna göre ekran parlaklığını optimize ediyor.

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34 inç'lik geniş ekran bir monitör olduğundan ekrana pek çok şeyi sığdırabiliyorsunuz. 21:9 UltraWide format ile görüntüyü genişletebilir ve aynı ekranda yan yana birden fazla uygulamayı görebilirsiniz.

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Bu monitörde dinamik kontrast 50.000.000:1 olarak otomatik değişebiliyor. Karşıtlık oranı yüksek monitörler özellikle metinle uzun süre çalışırken göz rahatlığı sağlıyor.

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Gelelim monitörün ergonomik yapısına. Ekran; 5 derece öne, 30 derece geriye yatabiliyor ve -180 +180 derece yana çevrilebiliyor. 807x601x250 mm ölçülerinde olduğundan daha önce belirttiğimiz gibi masanızda geniş bir alana ihtiyaç duyuyor.

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Şöyle ki, ortalama 61 cm yüksekliği düşünmeniz gerekiyor. Bu yüksekliği 37 cm’e kadar düşürseniz de yeterli olmayabilir. Özellikle üzerinde raf olan masalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Monitör, oldukça da ağır ve yaklaşık 11 kg stand ile birlikte taşırken dikkatli olun.

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Sonuç itibariyle bir oyun monitörü arıyorsanız daha uygun seçeneklere bakmalısınız. Ancak alacağınız monitörde geniş bir ekran, göz rahatlığı arıyor; internet üzerinden temel işlemleri yapıp kodlamayla ilgileniyorsanız Philips 342B1C sizin için uygun bir tercih olabilir.

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