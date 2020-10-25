Philips 342B1C monitör incelemesi

Bu görüntüde monitörün bağlantı yuvalarını görüyorsunuz. Bu bağlantılardan biri olan DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlıyor. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekliyor.