Philips 328E1CA monitör incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Philips, televizyon ve monitörleriyle de dikkat çekiyor. Şirketin kullanıcılarına sunduğu Philips 328E1CA model monitörü mercek altına aldık.
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Philips'in 3-4 bin TL arası fiyatlarda satılan yeni monitörlerinden Philips 328E1CA, özellikleriyle dikkat çeken bir ürün.
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4K UHD desteğine sahip olan monitörle 4K destekli oyunları oynayabiliyor, 4K çözünürlüğünde filmleri rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Kıvrımlı ekran tasarımıyla da dikkat çeken ürün, Ultra Geniş Renk Teknolojisi kullanıyor.
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Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretiyor. Bu netliği özellikle de oyun oynarken fazlasıyla fark ediyorsunuz.
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Diğer yandan Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, yüksek statik kontrast oranları ile birlikte ekstra parlak ve canlı görüntüler de sunuyor.
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Standart ofis uygulamalarını bir yandan çalıştırırken, öte yandan oyun oyunlar için de uygun bir monitör. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlıyor. Bu da daha net görüntü anlamına geliyor.
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3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan ürün, 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için daha detayları görüntüleri ekrana getiriyor.
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Cihaz aynı zamanda SmartContrast teknolojisini de kullanıyor. Diğer bazı Philips monitörlerde de gördüğümüz bu teknoloji, renkleri otomatik olarak ayarlıyor ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol ediyor. Örneğin Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamaları daha uygun bir şekilde görüntülenebilirken daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanıyor ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanıyor.
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Cihazda dikkat çeken bir diğer özellik de Philips Flicker-free teknolojisi... Bu teknoloji parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle titreşimi azaltıyor.
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LowBlue Modu ise göz sağlığını korumak adına geliştirilen bir özellik. Bu ayar; zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanıyor.
Özetle ürün, ofis uygulamaları veya oyuncular için bir seçenek olabilir.