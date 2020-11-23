Philips 328E1CA monitör incelemesi

Cihaz aynı zamanda SmartContrast teknolojisini de kullanıyor. Diğer bazı Philips monitörlerde de gördüğümüz bu teknoloji, renkleri otomatik olarak ayarlıyor ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol ediyor. Örneğin Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamaları daha uygun bir şekilde görüntülenebilirken daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanıyor ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanıyor.