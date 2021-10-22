Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, 3. doz aşıların etkinlik oranlarıyla ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İlk sonuçlar üçüncü doz aşının koronavirüse karşı 'mükemmel' koruma sağladığını ortaya koydu.
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ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.
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Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
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10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.
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Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.
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Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz." dedi.
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Koronavirüs aşısını Prof. Özlem Türeci ile birlikte bulan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, araştırma sonucunu "Bu önemli veriler mevcut bilgileri daha da ileriye taşımakta ve üçüncü doz aşının toplumun geniş kesimlerini bu virüse ve varyantlarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini gö stermektedir" sözleriyle değerlendirdi.
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.
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FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün yaptığı açıklamada aşı kampanyalarının hızla ilerlemesine rağmen koronavirüs salgınının 2022 yılında da etkisini göstereceğini duyurdu.
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Özellikle iki kat daha bulaşıcı olan Delta varyantı, dünya üzerinde hızla yayılıyor. Ayrıca her gün mutasyon geçiren koronavirüsün daha ölümcül mutasyona uğrama riski de bulunuyor.
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Halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı (yüzde 48) koronavirüs aşısının en az ilk dozunu olmuş durumda. Yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan, 700 milyon dozu aşan sayıyla dünya sıralamasında birinci ancak bu rakam nüfusun ancak yüzde 50'lilik bir kısmını kapsıyor.
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Nüfusunun yüzde 86'sına iki doz koronavirüs aşısı uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, bu alanda ilk sırada.
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Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu ABD’de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.