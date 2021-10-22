Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Koronavirüs aşısını Prof. Özlem Türeci ile birlikte bulan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, araştırma sonucunu "Bu önemli veriler mevcut bilgileri daha da ileriye taşımakta ve üçüncü doz aşının toplumun geniş kesimlerini bu virüse ve varyantlarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini gö stermektedir" sözleriyle değerlendirdi.