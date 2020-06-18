Peygamber Süpürgesi otu faydaları nelerdir? Peygamber Süpürgesi bitkisi nedir?

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ FAYDALARI NELERDİR? Peygamber Süpürgesi bitkisinin biyolajik adı Artemisia annua’dır. Anavatanı Çin olan bu bitki Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde de yetişir. Bu bitki ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Kuvvet verici, mide sağlığını koruyucu etkileri de bulunmaktadır. İçerdiği artemisinin maddesi sayesinde tıbbi açıdan önemli, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Güzel koku vermesi sebebi ile süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.