Petek Dinçöz acı haberi böyle duyurdu: Annelik heyecanım yarım kaldı

İşte günün öne çıkan magazin haberleri... Riskli bir gebelik yaşıyorum



İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu ve manken Fatoş Kabasakal, eşi Erkan Kayhan ile önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Hamileliğinde 35’inci haftayı geride bıraktığını söyleyen oyuncu, “Biraz riskli gebelik olduğu için kafama takıyorum. Zor bir süreçten geçmemiz de cabası. Maske, mesafe ve hijyen olmayan hiçbir yere gitmiyorum” dedi.