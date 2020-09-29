Petek Dinçöz acı haberi böyle duyurdu: Annelik heyecanım yarım kaldı
Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı. Dinçöz, ikinci kez anne olmaya hazırlanırken "Annelik heyecanım yarıda kaldı" diyerek bebeğini kaybettiğini duyurdu.
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Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi.
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:
Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın.
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
Riskli bir gebelik yaşıyorum
İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu ve manken Fatoş Kabasakal, eşi Erkan Kayhan ile önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Hamileliğinde 35’inci haftayı geride bıraktığını söyleyen oyuncu, “Biraz riskli gebelik olduğu için kafama takıyorum. Zor bir süreçten geçmemiz de cabası. Maske, mesafe ve hijyen olmayan hiçbir yere gitmiyorum” dedi.
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Evlilik çok güzel
Geçtiğimiz temmuz ayında Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç önceki gün Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Arduç, “Evlilik nasıl gidiyor” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çok şükür her şey çok güzel. Evliliğimiz, hayatımız çok güzel gidiyor.”
Deniz BOY
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Karadeniz’de aşk
Levent Yüksel ile eşi Özlem Öztürk, aşklarını sosyal medyada takipçileriyle de paylaşıyor. Karadeniz turuna çıkan çiftin romantik pozları sosyal medyada ilgi gördü.
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Levent Yüksel, geçen yıl evlendiği eşi Özlem Öztürk ile Karadeniz turuna çıktı. Gezi sırasında eşiyle verdiği romantik pozları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, “Karadeniz yaylarından” notunu düştü. Çiftin verdiği bu pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Çekimler yakında
Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Alışveriş turu sonrasında soruları yanıtlayan komedyen, “GORA” ve “Arif V 216” filmlerinde dikkat çeken Erşan Kuneri karakteri için çekeceği mini dizinin çekimlerine yakında başlayacaklarını açıkladı: “Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız.”
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Fit Songül
Arkadaşlarıyla Antalya Zigana Otel’de tatil yapan Songül Karlı, bikinili fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün de denizden çıkarken verdiği pozu sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, fit vücuduyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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Anne-kız alışverişte
Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Kızı İrem Kutluay ile birlikte geldiği AVM’de alışveriş turuna çıkan Şener, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti. Eski manken, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda kendi markamı kurmuştum. Satışlarımız çok şükür çok iyi, her şey yolunda. Yoğunluktan kendime vakit ayırmakta zorlanıyorum” dedi.
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Hoşuma giderse TV projesi yaparım
İnternet fenomeni Danla Bilic, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Arkadaşlarıyla Cantinery adlı mekanda oturan Bilic, çıkışta ise muhabirlere projelerinden bahsetti: “YouTube üzerinden yayınlarıma devam ediyorum. Herhangi bir TV projesiyle anlaşmış değilim. Hoşuma giden bir proje gelmedi ama olursa neden olmasın, belki bir gün yapabilirim.”
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Datça pozu
Merve Boluğur, tatiline Datça’da devam ediyor. Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu, geçtiğimiz gün de yeni bir karesini yayınladı. Boluğur’un bu fotoğrafına hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.