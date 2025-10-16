Peru’da sokaklar kaynıyor: Binlerce kişi hükümete karşı ayakta

Peru’nun başkenti Lima’da, çeşitli kuruluşların çağrısıyla düzenlenen ulusal protesto sırasında göstericiler ile Peru Ulusal Polisi arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Protestocular, geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’ye de tepki gösterdi. Ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, protestocular organize suçlara alan açtığını savundukları yasalara karşı çıktı. Kongre binası önünde polisle karşı karşıya gelen eylemciler ve güvenlik güçleri arasında gerginlik tırmandı. Düzenlenen protestolarda çıkan şiddet olaylarında bir kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Devlet Başkanı Jose Jeri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “32 yaşındaki vatandaş Eduardo Ruiz Sanz'ın hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyorum” ifadelerini kullandı. Eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin görevden alınmasının ardından organize edilen bu protestoya, özellikle Z kuşağından gençler ve çok sayıda sosyal örgüt katıldı.