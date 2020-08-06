Perseid Meteor Yağmuru yaklaşıyor - Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, ayın kaçında?

Ağustos ayının ilk haftasıyla birlikte Perseid meteor yağmuru tarihi de yaklaştı. 6 tutulmanın yaşanacağı 2020 yılının farklı dönemlerinde ise meteor yağmurları görsel şölen yaratacak. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu ay içerisinde gerçekleşecek. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında izlenebilecek?
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Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir.
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12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler.
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METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini belirten Gökbilimcilere göre, Perseid meteor yağmurunu bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansı yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor.