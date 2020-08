Perseid Meteor Yağmuru yaklaşıyor - Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, ayın kaçında?

Her yıl ağustos aylarında kendisini gösteren Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir.