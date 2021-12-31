Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş O Ses Türkiye Yılbaşı 2022'ye konuk oluyor!
O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları arasında yer alan Perihan Savaş'ın performansı ve hayatı merak konusu oldu. Perihan Savaş'ın gençliği de en az oynadığı diziler ve filmler kadar araştırılırken, O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde ünlü sanatçı güzelliğyle büyüledi. Peki erihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncu Perihan Savaş ilmleri ve dizileri...
Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı konuklarıyla da araştırılmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından biri de yılların eskitemediği usta oyuncu Perihan Savaş oldu. Peki, Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Perihan Savaş hakkında merak edilenler...
PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?
Perihan Savaş 14 Haziran 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul, Aksaray, Fatih, doğumlu Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Aslen Sürmenelidir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır.
1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır.
1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır.
PERİHAN SAVAŞ DİZİLERİ (YENİ)
Elkızı - 2021-günümüz (Cavidan Bozdağlı)Menajerimi Ara - 2021 (kendisi - konuk oyuncu)Çukur - 2017-2021 (Sultan Koçovalı)Girdap - 2016Bedel - 2015 - (Meryem Karay)Osmanlı'da Derin Devlet - 2013Sırat - 2011Leyla ile Mecnun - 2011Gazi - 2008Kırmızı Işık - 2008Eksik Etek - 2007 Yaprak Dökümü - 2006Şarkılar Susmasın - 2006Yanık Koza - 2005Gece Yürüyüşü - 2004Fırtına Hayatlar - 2004Harput Güneşi - 2004Kendini Bırak Gitsin - 2004Büyük Buluşma - 2004Umutların Ötesi - 2003Kardelen - 2002Yalanın Batsın - 2002Sultan - 2001Karakolda Ayna Var - 2000Kimyacı - 2000Ana Kuzusu - 1996Sevda Kondu - 1996Yarına Gülümsemek - 1991