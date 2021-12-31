Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş O Ses Türkiye Yılbaşı 2022'ye konuk oluyor!

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Perihan Savaş 14 Haziran 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul, Aksaray, Fatih, doğumlu Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Aslen Sürmenelidir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır.



1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır.