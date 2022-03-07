Peride kimdir, gerçekte yaşamış mı? İşte, Pera Palas Peride Hanım gerçek hikayesi

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Pera Palas Oteli'nde geçen olayların anlatıldığı dizide en önemli karakterlerden biri olan Peride hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu. Hİkayede Mustafa Kemal Atatürk'ü suikastten kurtaran dul bir aşık olan Peride gerçekte var mı merak konusu oldu. Peki, Peride kimdir, uyarlama mı? İşte Pera Palas'ta Peride gerçek hikayesi...
Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor. Ancak yıllar öncesine zamanda yolculuk yapan Esra'nın, PEride ile benzerliği dikkat çekiyor. Esra, Peride'nin Mustafa Kemal'in suikaste kurban gitmesini engellediğini öğreniyor. Dolayısıyla kitapta geçen karakterler ve dizi kitaptan uyarlamadır. Peride gerçek hayatta yaşamamıştır.
Hazal Kaya - Esra/Peride
Tansu Biçer - Ahmet
Selahattin Paşalı - Halit
Engin Hepileri - Reşat
Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk
Yasemin Szawlowski - Sonia
James Chalmers - George
Ahmet Varlı - Dimitri
Nergis Öztürk - Eleni
Osman Albayrak - Naim Efendi
Ergün Metin - Fahrettin
Clare Louise Frost - Agatha Christie
Jordan J Gallagher - Lover