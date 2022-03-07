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Peride kimdir, gerçekte yaşamış mı? İşte, Pera Palas Peride Hanım gerçek hikayesi

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Son günlerin çok konuşulan dizi Pera Palas'ta Gece Yarısı, oyuncuları kadar karakterleri ve konusu ile de tartışılmaya devam ediyor. Bu karakterlerden biri de Pera Palas Peride Hanım. Peride Hanım gerçek hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Peride kimdir, gerçek hayatta yaşamış mı? İşte Pera Palas Peride Hanım hayat hikayesi...

1/3Peride kimdir, gerçekte yaşamış mı İşte, Pera Palas Peride Hanım gerçek hikayesi

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Pera Palas Oteli'nde geçen olayların anlatıldığı dizide en önemli karakterlerden biri olan Peride hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu. Hİkayede Mustafa Kemal Atatürk'ü suikastten kurtaran dul bir aşık olan Peride gerçekte var mı merak konusu oldu. Peki, Peride kimdir, uyarlama mı? İşte Pera Palas'ta Peride gerçek hikayesi...

2/3PERİDE GERÇEKTE YAŞAMIŞ MI

PERİDE GERÇEKTE YAŞAMIŞ MI?

Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor. Ancak yıllar öncesine zamanda yolculuk yapan Esra'nın, PEride ile benzerliği dikkat çekiyor. Esra, Peride'nin Mustafa Kemal'in suikaste kurban gitmesini engellediğini öğreniyor. Dolayısıyla kitapta geçen karakterler ve dizi kitaptan uyarlamadır. Peride gerçek hayatta yaşamamıştır.

3/3PERA PALASTA GECE YARISI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hazal Kaya - Esra/Peride

Tansu Biçer - Ahmet

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri - Reşat

Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı - Dimitri

Nergis Öztürk - Eleni

Osman Albayrak - Naim Efendi

Ergün Metin - Fahrettin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover

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