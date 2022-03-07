Peride kimdir, gerçekte yaşamış mı? İşte, Pera Palas Peride Hanım gerçek hikayesi

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Pera Palas Oteli'nde geçen olayların anlatıldığı dizide en önemli karakterlerden biri olan Peride hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu. Hİkayede Mustafa Kemal Atatürk'ü suikastten kurtaran dul bir aşık olan Peride gerçekte var mı merak konusu oldu. Peki, Peride kimdir, uyarlama mı? İşte Pera Palas'ta Peride gerçek hikayesi...