Peribacalarında kaya balı üretiyor

"Mahallemizde 60'a yakın kayadan oyma arıcılıkla uğraşan kişiler var. Burada önemli geçim kaynaklarımızdan birisi kaya balıdır. Kaya ballarının üretimi için herhangi bir ilaç veya şekerli su vermeyiz. Arılar oğul verdiği zaman geliyoruz. Bir de hasat zamanı burada bulunuyoruz. İyi bir kaya balı için en uygun hasat dönemi ağustos ve eylül ayıdır."