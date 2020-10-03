Koronavirüs günlerinde film çekimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle duraklayan film çekimleri de tekrar başladı.
Backgrid UK
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PANDEMİ ARASI BİTTİ
Ertelenen çekim takvimleri, yeni projeler tekrar uygulamaya konuluyor. Bunlardan biri de sinemanın iki ünlüsünün önemli rollerini paylaştığı Competencia Oficial adlı film.
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KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
Penelope Cruz ve Antonia Banderas'ın başrollerini paylaştığı filmin çekimleri Madrid'de başladı.
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CRUZ VE BANDERAS BAŞROLLERDE
Yönetmenliğini Mariona Cohn ile Gaston Duprat'nın üstlendiği filmin iki başrol oyuncusu Cruz ve Banderas da sette görüntülendi.
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KIVIRCIK PENELOPE
46 yaşındaki Cruz, renkli ve ışıltılı bir tulum ile kamera karşısına geçti. Saçları da kıvır kıvırdı.
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HEMEN MASKESİNİ TAKTI
Çekim tamamlandıktan sonda üzerine bir mont giyen Penelope Cruz, kahvesini de bitirdikten sonra hemen maskesini taktı.
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KOMEDİ TARZINDA
Antonio Banderas'ın zengin bir iş adamını canlandırdığı film, komedi tarzında. Öyküsü ise gişe rekorları kıran bir film çekme hayalini gerçekleştirmenin peşine düşen bu iş adamının öyküsü üzerine kurulu.