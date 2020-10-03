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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 09:39 | 

Koronavirüs günlerinde film çekimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle duraklayan film çekimleri de tekrar başladı.

Backgrid UK

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1PANDEMİ ARASI BİTTİ
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PANDEMİ ARASI BİTTİ

Ertelenen çekim takvimleri, yeni projeler tekrar uygulamaya konuluyor. Bunlardan biri de sinemanın iki ünlüsünün önemli rollerini paylaştığı Competencia Oficial adlı film.

2KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
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KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Penelope Cruz ve Antonia Banderas'ın başrollerini paylaştığı filmin çekimleri Madrid'de başladı.

3CRUZ VE BANDERAS BAŞROLLERDE
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CRUZ VE BANDERAS BAŞROLLERDE

Yönetmenliğini Mariona Cohn ile Gaston Duprat'nın üstlendiği filmin iki başrol oyuncusu Cruz ve Banderas da sette görüntülendi.

4KIVIRCIK PENELOPE
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KIVIRCIK PENELOPE

46 yaşındaki Cruz, renkli ve ışıltılı bir tulum ile kamera karşısına geçti. Saçları da kıvır kıvırdı.

5HEMEN MASKESİNİ TAKTI
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HEMEN MASKESİNİ TAKTI

Çekim tamamlandıktan sonda üzerine bir mont giyen Penelope Cruz, kahvesini de bitirdikten sonra hemen maskesini taktı.

6KOMEDİ TARZINDA
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KOMEDİ TARZINDA

Antonio Banderas'ın zengin bir iş adamını canlandırdığı film, komedi tarzında. Öyküsü ise gişe rekorları kıran bir film çekme hayalini gerçekleştirmenin peşine düşen bu iş adamının öyküsü üzerine kurulu.

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