Pençe Kartal operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademisinin bulunduğu komuta merkezinden yürütülüyor. Gece saatlerinde pek çok F-16 uçağının havalanması ile başlayan Pençe Kartal operasyonu, sınır ötesinde bulunan terör unsurlarının yok edilmesi amacıyla gerçekleşiyor. Peki, Pençe Kartal operasyonu nedir ve nerede gerçekleşiyor? İşte, tüm o detaylar