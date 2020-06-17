Pençe Kaplan operasyonu sosyal medyaya damga vuran konulardan biri oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde yönetiyor. ‘Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı. Görüntüler ardından pek çok kişinin operasyona yönelik paylaşımda bulunması ardından ‘Pençe-Kaplan’ etiketi TT oldu. Peki, Pençe Kaplan operasyonu nedir, nerede gerçekleşiyor Pençe Kaplan operasyonunda son durum…
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine ‘yeni bir harekat başlatıldığını bildirdi. Hava operasyonundan sonra kara operasyonuna başlayan akanlık son operasyona "Pençe-Kaplan" adının verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
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"Operasyon planlandığı şekilde başarıyla sürüyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.
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Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.