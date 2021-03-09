Pelin Öztekin kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Dizi ve Filmleri:



2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel)

2013 - Doksanlar (Neşe)



2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar



2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin)

2008 - Sınıf (Gökçe)



2006 - Bir Demet Tiyatro

2003 - Hayat Bilgisi (Demet)