Pelin Öztekin kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Tıpkı babası gibi oyunculuk kariyerine atılan Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarıyla gündemde yer alıyordu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile kariyerine başlayan Pelin Öztekin, bu dönemin ardından pek çok projede yer aldı. Peki, Pelin Öztekin kimdir kaç yaşında? İşte, Pelin Öztekin'in oynadığı diziler ve filmler
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Pelin Öztekin,1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur.
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Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır.
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2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası”nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.
2012 yılında ekranlara gelen “Benzemez Kimse Sana” isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır.
20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirip 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, 2015 yılında da şubat ayında 25 kilo daha verip 75 kiloya indi.
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Dizi ve Filmleri:
2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) 2013 - Doksanlar (Neşe)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar
2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer) 2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) 2008 - Sınıf (Gökçe)
2006 - Bir Demet Tiyatro 2003 - Hayat Bilgisi (Demet)