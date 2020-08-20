Pelin Karahan'ın ev telaşı!

Şiddetin her türlüsüne karşıyım Pelin Karahan, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde partneri olan Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ortada bir dava var. Bir şey diyemem, olayı bilmiyorum etmiyorum. Tabii ki şiddetin her türlüsüne hele ki kadına olanına karşıyım. Dava devam ettiği için bir şey söylemeyeyim.”