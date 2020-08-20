Pelin Karahan'ın ev telaşı!

Pelin Karahan, tatiline bir günlüğüne ara verip İstanbul’a geldi. Oyuncu, Anadolu yakasındaki evini Avrupa tarafına taşımak için telaşlı bir şekilde ev ararken görüntülendi.
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Bir süredir ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Pelin Karahan, bir günlüğüne İstanbul’a geldi. Oyuncu önceki gün Etiler, Ulus, Bebek arası mekik dokurken görüntülendi.
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Karahan, Avrupa yakasına taşınmak istediği için gün boyu gayrimenkul danışmanıyla 10’a yakın ev gezdi.
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Telaşlı olduğu gözlemlenen oyuncu, “Evimizi değiştireceğiz. Bir günlüğüne İstanbul’a geldim. Çocuklar Bodrum’da, akşam yanlarına döneceğim” dedi.
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Karahan, setleri özlediğini ve yeni sezon için görüşmeler yaptığını da söyledi: “Bir şeyler var, görüşüyoruz. Kesin, net bir şey diyemem. Ama sürekli görüştüğümüz yerler var, bakalım.”
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Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Pelin Karahan, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde partneri olan Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ortada bir dava var. Bir şey diyemem, olayı bilmiyorum etmiyorum. Tabii ki şiddetin her türlüsüne hele ki kadına olanına karşıyım. Dava devam ettiği için bir şey söylemeyeyim.”