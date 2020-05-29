Pelin Akil'den romantik mesaj: Babalığına, kocalığına her gün daha da vuruluyorum

Akil, fotoğrafların altına şu notu düştü:



"Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim doğum günün kutlu olsun. İyi ki “evet” dediğim güne. Seni çok ve sonsuza dek."