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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:52,

Pelin Akil'den romantik mesaj: Babalığına, kocalığına her gün daha da vuruluyorum

Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında dizi setinde tanıştığı meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturdu.

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Geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çiftten Anıl Altan, bugün 30 yaşına bastı.

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Pelin Akil, eşinin yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı romantik mesajla kutladı.

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Akil, fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim doğum günün kutlu olsun. İyi ki “evet” dediğim güne. Seni çok ve sonsuza dek."

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