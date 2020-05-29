Pelin Akil'den romantik mesaj: Babalığına, kocalığına her gün daha da vuruluyorum
Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında dizi setinde tanıştığı meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturdu.
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Geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çiftten Anıl Altan, bugün 30 yaşına bastı.
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Pelin Akil, eşinin yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı romantik mesajla kutladı.
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Akil, fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim doğum günün kutlu olsun. İyi ki “evet” dediğim güne. Seni çok ve sonsuza dek."