Pelin Akil ve Anıl Altan'dan babaanneyi ağlatan kutlama

Deniz Altan o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi:



"03.04.2020 en özel doğum günü. Onlar kendi evlerinde Mine bizim evde organize olarak, aynı pastadan üfleyerek beni çok mutlu ettiler. Pırlanta gibi üç evladım var. Hamdolsun. Elbette bir sürü ayrı,uzakta aileler var. Ama benim ilk bu kadar ayrı kalışım. Mazur görün."