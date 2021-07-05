MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPelin Akil, Can Yaman, Mustafa Sandal, İrem Derici... Ünlüler tatilde!
GeriMagazin Pelin Akil, Can Yaman, Mustafa Sandal, İrem Derici... Ünlüler tatilde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 08:30 | 

Pelin Akil, Can Yaman, Mustafa Sandal, İrem Derici... Ünlüler tatilde!

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin yaz tatili devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye’nin farklı koylarında denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlülerinen keyifli tatil karelerini derledik...

2Gökçen Paprika - Murat Aşık

Gökçen Paprika - Murat Aşık

İşadamı Murat Aşık, eşi Gökçen Paprika ile önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Borsa On The Beach’te görüntülendi. 6 aylık hamile olan Paprika, biri kız diğeri erkek ikiz bebeklerinin ekim ayında dünyaya geleceğini söyledi. ◊ Umut ÜNVER

3Kenan Karaman

Kenan Karaman

Kenan Karaman, tatil için Bodrum’u tercih etti. Karaman, Yalıkavak Edition Otel’in iskelesinde arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. ◊ Umut ÜNVER

4Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Lina ve Alin ile birlikte tatilde. Eşiyle verdiği romantik pozları Instagram’da yayınlayan Akil’in kızlarıyla bir örnek plaj kombini de beğeni topladı.

5Hatice Şendil

Hatice Şendil

Saçlarını kestirerek imaj yenileyen Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatil yapıyor. Oyuncu, hamakta verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.

6Murat Aygen

Murat Aygen

Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil ile Bodrum’da tatilde. Gündoğan’daki Dozo Beach’te görüntülenen aile, objektiflere mutluluk pozları verdi. ◊ Umut ÜNVER

7Cemal Hünal

Cemal Hünal

Lale Cangal ve Cemal Hünal, güneşli günlerin tadını Marmaris’teki Joya Del Mar Boutique Hotel’de çıkarıyor. Cangal, çektiği bu selfie’yi “Sevdiğim mekanda sevdiğim adamla” notuyla paylaştı.

8Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Mikonos tatiline devam eden Eda Taşpınar’ın önceki gün Instagram’da paylaştığı bu pozu, sosyal medyada çok konuşuldu.

9Irmak Ünal

Irmak Ünal

Bodrum’da tatil yapan ünlülerden Irmak Ünal, denize olan sevgisini bu kareyle yansıttı.

10Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Akyaka’da kitesurf okulu açan Mustafa Sandal, önceki gün bu spordaki tüm hünerlerini sergiledi. 51 yaşındaki şarkıcı, 1 saate yakın kitesurf yaptı. Zorlu hareketler yapan popçu, parkuru gülümseyerek tamamladı. ◊ Umut ÜNVER

11Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli ile Selin İmer, Bodrum Gümüşlük’te tatil yapıyor. İmer’in şarkıcıyla bu karesine “Çok güzelsiniz” şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

12İrem Sak

İrem Sak

Denizin ve güneşin tadını çıkaran isimlerden İrem Sak, denizden çıkarken verdiği bu pozla dikkat çekti.

13Burak Yılmaz ve Ozan Tufan

Burak Yılmaz ve Ozan Tufan

Futbolcular Burak Yılmaz ile Ozan Tufan, eşleriyle birlikte Datça’da tatilde. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkaran futbolcular, akşamları da birlikte vakit geçiriyor.

14Nefise Karatay

Nefise Karatay

Tatil için Dalaman’ı tercih eden Nefise Karatay, eşi Yusuf Day ve kızları Maya ile geçirdiği keyifli anları Instagram’da paylaşıyor.

15Taro Emir Tekin

Taro Emir Tekin

Bodrum’da sevgilisi Sofia ile tatil yapan Taro Emir Tekin, araç içerisinde verdikleri romantik pozları Instagram sayfasında yayınladı.

16İrem Derici

İrem Derici

İzmir’e giden İrem Derici, Instagram’ı aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor. Hayranları o karelere beğeni yağdırıyor.

17Can Yaman

Can Yaman

Can Yaman’ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, ünlü oyuncuyla teknede çektirdiği bu kareyi Instagram’da yayınladı. Ege’de mavi tura çıkan çiftin mutlu halleri dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi