Pelin Akil, Can Yaman, Mustafa Sandal, İrem Derici... Ünlüler tatilde!
Magazin dünyasının ünlü isimlerinin yaz tatili devam ediyor.
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Türkiye’nin farklı koylarında denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlülerinen keyifli tatil karelerini derledik...
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Gökçen Paprika - Murat Aşık
İşadamı Murat Aşık, eşi Gökçen Paprika ile önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Borsa On The Beach’te görüntülendi. 6 aylık hamile olan Paprika, biri kız diğeri erkek ikiz bebeklerinin ekim ayında dünyaya geleceğini söyledi. ◊ Umut ÜNVER
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Kenan Karaman
Kenan Karaman, tatil için Bodrum’u tercih etti. Karaman, Yalıkavak Edition Otel’in iskelesinde arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. ◊ Umut ÜNVER
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Pelin Akil
Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Lina ve Alin ile birlikte tatilde. Eşiyle verdiği romantik pozları Instagram’da yayınlayan Akil’in kızlarıyla bir örnek plaj kombini de beğeni topladı.
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Hatice Şendil
Saçlarını kestirerek imaj yenileyen Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatil yapıyor. Oyuncu, hamakta verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Murat Aygen
Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil ile Bodrum’da tatilde. Gündoğan’daki Dozo Beach’te görüntülenen aile, objektiflere mutluluk pozları verdi. ◊ Umut ÜNVER
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Cemal Hünal
Lale Cangal ve Cemal Hünal, güneşli günlerin tadını Marmaris’teki Joya Del Mar Boutique Hotel’de çıkarıyor. Cangal, çektiği bu selfie’yi “Sevdiğim mekanda sevdiğim adamla” notuyla paylaştı.
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Eda Taşpınar
Mikonos tatiline devam eden Eda Taşpınar’ın önceki gün Instagram’da paylaştığı bu pozu, sosyal medyada çok konuşuldu.
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Irmak Ünal
Bodrum’da tatil yapan ünlülerden Irmak Ünal, denize olan sevgisini bu kareyle yansıttı.
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Mustafa Sandal
Akyaka’da kitesurf okulu açan Mustafa Sandal, önceki gün bu spordaki tüm hünerlerini sergiledi. 51 yaşındaki şarkıcı, 1 saate yakın kitesurf yaptı. Zorlu hareketler yapan popçu, parkuru gülümseyerek tamamladı. ◊ Umut ÜNVER
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Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli ile Selin İmer, Bodrum Gümüşlük’te tatil yapıyor. İmer’in şarkıcıyla bu karesine “Çok güzelsiniz” şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.
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İrem Sak
Denizin ve güneşin tadını çıkaran isimlerden İrem Sak, denizden çıkarken verdiği bu pozla dikkat çekti.
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Burak Yılmaz ve Ozan Tufan
Futbolcular Burak Yılmaz ile Ozan Tufan, eşleriyle birlikte Datça’da tatilde. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkaran futbolcular, akşamları da birlikte vakit geçiriyor.
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Nefise Karatay
Tatil için Dalaman’ı tercih eden Nefise Karatay, eşi Yusuf Day ve kızları Maya ile geçirdiği keyifli anları Instagram’da paylaşıyor.
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Taro Emir Tekin
Bodrum’da sevgilisi Sofia ile tatil yapan Taro Emir Tekin, araç içerisinde verdikleri romantik pozları Instagram sayfasında yayınladı.
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İrem Derici
İzmir’e giden İrem Derici, Instagram’ı aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor. Hayranları o karelere beğeni yağdırıyor.
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Can Yaman
Can Yaman’ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, ünlü oyuncuyla teknede çektirdiği bu kareyi Instagram’da yayınladı. Ege’de mavi tura çıkan çiftin mutlu halleri dikkat çekti.